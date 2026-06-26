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Todo lo que debe saber sobre la Primatón 2026 con más de 800 marcas

Los establecimientos participantes estarán identificados con el letrero de Primatón, tanto en tiendas físicas como en plataformas virtuales.

Noticias RCN

junio 26 de 2026
08:09 p. m.
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Este fin de semana se realiza la tercera edición de la Primatón, una jornada nacional organizada por Fenalco que reúne a más de 800 marcas y 9.000 establecimientos comerciales con el objetivo de ofrecer grandes promociones a los consumidores y dinamizar el comercio en la mitad del año.

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Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá y Cundinamarca, explicó en entrevista con Noticias RCN que la iniciativa busca que quienes recibieron la prima “la hagan rendir lo más posible” y, al mismo tiempo, que los comerciantes roten inventarios y fortalezcan sus ventas.

Un evento nacional con más de 800 marcas

La Primatón nació en 2024 como respuesta a la caída en las ventas del sector y desde entonces se ha consolidado como una de las jornadas más importantes del comercio. En su primera edición, marcó un punto de inflexión para los negocios, y en 2025 registró resultados positivos. Para este año, Fenalco proyecta un incremento superior al 20% frente al mismo evento del año anterior.

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Los establecimientos participantes estarán identificados con el letrero de Primatón, tanto en tiendas físicas como en plataformas virtuales, donde los usuarios podrán acceder a descuentos y promociones especiales.

Oportunidad para consumidores y comerciantes

Orrego destacó que la Primatón se convierte en un “gana-gana” para todos: los compradores encuentran precios atractivos y los comerciantes logran mover mercancías acumuladas durante el primer semestre. “Es el evento más importante del comercio en la mitad del año”, aseguró.

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