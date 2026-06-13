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SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 13 de junio de 2026

¡Se eligió una nueva combinación tras el sorteo del Super Astro Luna de este 13 de junio! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por Magnific.

Noticias RCN

junio 13 de 2026
09:05 p. m.
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La noche del sábado suele marcar un ritmo distinto para los sorteos diarios. Mientras la jornada avanza, miles de combinaciones permanecen como simples posibilidades. Sin embargo, cuando llega el momento del Super Astro Luna, toda esa diversidad termina condensándose en una única secuencia oficial.

Este 13 de junio de 2026, el sorteo volvió a producir un resultado compuesto por cuatro cifras y un signo zodiacal. Se trata de una combinación que, desde su publicación, pasa a representar la jornada nocturna de este sábado.

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Cada resultado tiene una característica interesante: no describe lo que ocurrió antes del sorteo, sino lo que quedó después de él. Es el dato que permanece una vez concluye el proceso y la información que termina identificando una fecha específica dentro del calendario del juego.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 13 de junio de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 13 de junio de 2026

Los apostadores estuvieron pendientes del Super Astro Luna en la noche de este 13 de junio.

Las balotas se movieron dentro de las máquinas y, tras la verificación del delegado de Coljuegos, se ratificó la siguiente combinación ganadora:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

Las cuatro cifras y el signo zodiacal conforman la secuencia anunciada por el juego para esta jornada.

¿Por qué cada sorteo deja una combinación única en el Super Astro Luna?

En el Super Astro Luna, el resultado final surge de un conjunto amplio de alternativas posibles. Antes de conocerse la secuencia oficial, existen innumerables opciones; después del sorteo, una sola combinación queda asociada a la fecha.

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En el caso del Super Astro Luna, esa identidad se construye a partir de dos elementos: los números sorteados y el signo zodiacal que acompaña el resultado. Ambos forman parte de la información oficial divulgada al cierre de la jornada.

La combinación revelada este 13 de junio de 2026 se convierte así en el dato que caracteriza la noche del sábado dentro del Super Astro Luna. A partir de ahora, esa secuencia será la referencia asociada a esta fecha específica y al desenlace del sorteo correspondiente.

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