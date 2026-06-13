Bogotá Despierta este 13 de junio: horarios extendidos y descuentos por el Día del Padre

Bogotá se prepara para vivir una nueva edición de Bogotá Despierta este sábado 13 de junio, una jornada especial que llega en el marco de la celebración del Día del Padre y que permitirá a miles de ciudadanos aprovechar descuentos, promociones y horarios extendidos en diferentes establecimientos comerciales de la capital.

La fecha coincide con un fin de semana cargado de movimiento económico. Además de la conmemoración familiar, los colombianos disfrutan del puente festivo, el inicio del Mundial de Fútbol 2026 y, para muchos trabajadores, el pago de la quincena y de la prima de mitad de año. Este panorama genera altas expectativas para el comercio bogotano.

Comercios extenderán su atención hasta la medianoche

Durante la jornada de Bogotá Despierta, centros comerciales, restaurantes, almacenes de cadena, tiendas de tecnología y establecimientos de diversos sectores ampliarán sus horarios de atención para facilitar las compras de última hora y ofrecer experiencias especiales para las familias.

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En la mayoría de los casos, los comercios pasarán de cerrar a las 9:00 de la noche a operar hasta las 11:00 p. m., e incluso algunos extenderán su servicio hasta la medianoche.

Según datos de FENALCO Bogotá-Cundinamarca, cerca del 77 % de los habitantes de la ciudad celebra el Día del Padre, principalmente con reuniones familiares, salidas a restaurantes y la compra de regalos. El gasto promedio estimado para esta fecha ronda los 300.000 pesos.

Restaurantes y tecnología lideran las expectativas de ventas

Las proyecciones del gremio muestran un panorama favorable para varios sectores económicos. Los restaurantes esperan un crecimiento cercano al 28 % frente al mismo periodo de 2025, mientras que la categoría de tecnología proyecta aumentos del 24 % gracias al interés por regalar dispositivos electrónicos.

El entretenimiento podría ser uno de los grandes beneficiados, con incrementos superiores al 50 %, impulsados por el ambiente familiar y la fiebre mundialista. También se esperan resultados positivos en vestuario, calzado y bebidas.

"Este año el Día del Padre tendrá un ingrediente adicional: la pasión por el fútbol. La coincidencia con el inicio del Mundial convierte esta celebración en una gran oportunidad para el comercio", afirmó Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá-Cundinamarca.

Las autoridades distritales anunciaron que acompañarán la jornada con estrategias de seguridad, vigilancia y control para garantizar que los ciudadanos disfruten con tranquilidad de esta nueva edición de Bogotá Despierta.