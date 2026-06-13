CANAL RCN
Deportes

Brasil vs. Marruecos: hora y cómo ver en vivo el partidazo del grupo C del Mundial 2026

Brasil y Marruecos protagonizan uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026. Vea la hora, dónde ver el encuentro en vivo y cómo llegan ambas selecciones al debut.

Brasil vs. Marruecos: hora y cómo ver en vivo el partidazo del grupo C del Mundial 2026
Fotos: AFP

Noticias RCN

junio 13 de 2026
08:24 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa entregando emociones y este sábado tendrá uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos.

Corea del Sur 2-1 Chequia por el Mundial 2026: los asiáticos remontaron
RELACIONADO

Corea del Sur 2-1 Chequia por el Mundial 2026: los asiáticos remontaron

Brasil y Marruecos se enfrentarán en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en un duelo que promete intensidad, talento y mucho en juego desde el arranque del Grupo C.

La selección brasileña inicia el camino en busca de su sexto título mundial, una conquista que se le ha escapado desde Corea-Japón 2002. Ahora, bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti, la ‘Canarinha’ espera recuperar el protagonismo y confirmar por qué sigue siendo una de las grandes favoritas para levantar la copa.

Brasil quiere arrancar con autoridad en el Mundial 2026

Aunque Brasil logró clasificarse sin mayores problemas, las eliminatorias sudamericanas dejaron algunas dudas sobre su rendimiento. Por eso, el debut mundialista aparece como una oportunidad ideal para enviar un mensaje de autoridad al resto de selecciones.

“Una alegría inmensa”: familia de Julián Quiñones celebra su primer gol en el Mundial
RELACIONADO

“Una alegría inmensa”: familia de Julián Quiñones celebra su primer gol en el Mundial

Sin embargo, el reto no será sencillo. Enfrente estará Marruecos, una selección que se ganó el respeto del mundo tras su histórica participación en Catar 2022 y que ahora busca volver a convertirse en una de las revelaciones del torneo.

El equipo africano llega con una base consolidada, disciplina táctica y un entrenador que aún no conoce la derrota. Además, mantiene la ilusión de dar un golpe de autoridad frente a uno de los gigantes del fútbol mundial.

Hora y dónde ver Brasil vs. Marruecos en Colombia

El compromiso entre brasileños y marroquíes se disputará este sábado 13 de junio en el MetLife Stadium, escenario que albergará varios de los encuentros más importantes de la Copa del Mundo.

¿Se pierde el Mundial? Carlo Ancelotti sentencia lo que pasará con Neymar tras conocerse su lesión con Brasil
RELACIONADO

¿Se pierde el Mundial? Carlo Ancelotti sentencia lo que pasará con Neymar tras conocerse su lesión con Brasil

Datos del partido:

  • Fecha: sábado 13 de junio de 2026
  • Hora: 7:00 p. m. (hora de Colombia)
  • Estadio: MetLife Stadium, Nueva Jersey.

Los aficionados podrán seguir este partidazo a través del Canal RCN, tanto en su señal principal como en sus plataformas digitales.

La transmisión también estará disponible mediante la aplicación oficial, el canal de YouTube y TikTok desde las 4:00 p.m. con toda la cobertura previa, análisis y reacciones de uno de los encuentros más esperados de la primera fecha del Mundial 2026

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Seleccion de Estados Unidos

¡Baile estadounidense! Llegó el 3-0 vs. Paraguay: vea el VIDEO del GOLAZO

Seleccion de Estados Unidos

¡Estados Unidos tiene contra las cuerdas a Paraguay y ya le gana 2-0! Vea el video del GOLAZO

Selección de Paraguay

¡Primer autogol del Mundial 2026! Pierde 1-0 Paraguay vs. Estados Unidos: video

Otras Noticias

Bogotá

Día del donante de sangre: así puede llevar a cabo este proceso durante el fin de semana en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá reveló la información correspondiente para aquellos que quieran participar en la jornada.

Antioquia

Atentado con tatucos contra base militar en Toledo, Norte de Santander

El Ejército Nacional confirmó que no se registran afectaciones al personal militar.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: sábado 13 de junio de 2026

Viral

Video viral en China muestra a un robot "mendigo" arrodillado pidiendo dinero en plena calle

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 12 de junio de 2026