Brasil vs. Marruecos: hora y cómo ver en vivo el partidazo del grupo C del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa entregando emociones y este sábado tendrá uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos.

Brasil y Marruecos se enfrentarán en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en un duelo que promete intensidad, talento y mucho en juego desde el arranque del Grupo C.

La selección brasileña inicia el camino en busca de su sexto título mundial, una conquista que se le ha escapado desde Corea-Japón 2002. Ahora, bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti, la ‘Canarinha’ espera recuperar el protagonismo y confirmar por qué sigue siendo una de las grandes favoritas para levantar la copa.

Brasil quiere arrancar con autoridad en el Mundial 2026

Aunque Brasil logró clasificarse sin mayores problemas, las eliminatorias sudamericanas dejaron algunas dudas sobre su rendimiento. Por eso, el debut mundialista aparece como una oportunidad ideal para enviar un mensaje de autoridad al resto de selecciones.

Sin embargo, el reto no será sencillo. Enfrente estará Marruecos, una selección que se ganó el respeto del mundo tras su histórica participación en Catar 2022 y que ahora busca volver a convertirse en una de las revelaciones del torneo.

El equipo africano llega con una base consolidada, disciplina táctica y un entrenador que aún no conoce la derrota. Además, mantiene la ilusión de dar un golpe de autoridad frente a uno de los gigantes del fútbol mundial.

Hora y dónde ver Brasil vs. Marruecos en Colombia

El compromiso entre brasileños y marroquíes se disputará este sábado 13 de junio en el MetLife Stadium, escenario que albergará varios de los encuentros más importantes de la Copa del Mundo.

Datos del partido:

Fecha: sábado 13 de junio de 2026

Hora: 7:00 p. m. (hora de Colombia)

Estadio: MetLife Stadium, Nueva Jersey.

Los aficionados podrán seguir este partidazo a través del Canal RCN, tanto en su señal principal como en sus plataformas digitales.

La transmisión también estará disponible mediante la aplicación oficial, el canal de YouTube y TikTok desde las 4:00 p.m. con toda la cobertura previa, análisis y reacciones de uno de los encuentros más esperados de la primera fecha del Mundial 2026