Manuel Medrano anuncia gira por Colombia: estas son las fechas del “Superior Tour”

El cantante colombiano Manuel Medrano se prepara para volver a los escenarios del país con “Superior Tour”, una gira que marcará el reencuentro con sus seguidores tras el lanzamiento de su más reciente producción discográfica.

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El recorrido llega en un momento especial para el artista, quien recientemente celebró diez años de trayectoria y continúa consolidándose como una de las voces más destacadas de la música en español.

La gira tendrá sus primeras paradas en Bucaramanga, Medellín, Cali, Bogotá y Cartagena, ciudades donde presentará en vivo las canciones de “Superior”, un álbum que refleja una nueva etapa creativa inspirada en sonidos del pop de los años ochenta, el funk y las grandes baladas.

“Superior”, el álbum que inspira la nueva gira de Manuel Medrano

Lanzado como su cuarto trabajo de estudio, “Superior” representa una de las apuestas musicales más ambiciosas del artista. El disco mantiene la esencia romántica y emocional que ha caracterizado su carrera, pero incorpora nuevas influencias sonoras que amplían su propuesta artística.

Durante los conciertos, los asistentes podrán disfrutar temas como “Superior”, “Cuando Te Beso”, “Mariposas en el Pecho”, “Mucho Más Que Ayer” y “Serpiente”, además de varios de los éxitos que lo han acompañado durante la última década.

En paralelo, Medrano ha fortalecido la narrativa de este proyecto con nuevos lanzamientos audiovisuales, entre ellos los videoclips de “Superior” y “Cuando Te Beso”, así como versiones en vivo grabadas durante su gira de aniversario.

Fechas confirmadas del “Superior Tour” en Colombia

La gira arrancará este 13 de junio en Bucaramanga y continuará por varias de las principales ciudades del país:

13 de junio: Bucaramanga – Teatro Santander

25 de junio: Medellín – Teatro Metropolitano

3 de julio: Cali – Teatro Calima

18 de julio: Bogotá – Concierto de Conciertos, Parque Simón Bolívar

6 de agosto: Cartagena – Auditorio Getsemaní.

Además de su agenda nacional, Manuel Medrano tendrá una importante participación internacional el próximo 20 de julio, cuando sea el encargado del espectáculo de apertura de los Panamericanos Universitarios Lima 2026, ratificando el gran momento que atraviesa su carrera artística.