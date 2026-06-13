Pakistán anuncia avance hacia acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio

Pakistán anunció este sábado que Estados Unidos e Irán están a punto de cerrar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, probablemente en “24 horas”.

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El primer ministro Shehbaz Sharif, mediador en las negociaciones, afirmó en X que su país se prepara para una firma electrónica inmediata, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana.

Tras semanas de estancamiento, Washington y Teherán hicieron saber en los últimos días que se acercan a un pacto que pondría fin a la contienda iniciada el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva contra la república islámica.

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Catar también participa como mediador y su gobierno confirmó que la firma podría producirse “muy pronto”.

Divergencias en las versiones del acuerdo

Aunque las partes reconocen avances, las versiones sobre el contenido del acuerdo difieren. El ministro iraní Abás Araqchi advirtió que “mientras no se haya concluido un acuerdo completo, no se podrá afirmar con certeza que se ha encontrado un terreno de entendimiento”.

Según medios iraníes, el borrador contempla el derecho al enriquecimiento de uranio y la liberación de 24.000 millones de dólares de fondos congelados.

Washington, en cambio, sostiene que el pacto debe conducir al desmantelamiento del programa nuclear iraní, la reapertura del estrecho de Ormuz y la recuperación del uranio altamente enriquecido para su destrucción.

Un alto cargo del gobierno de Donald Trump estimó en un “80-85%” la probabilidad de alcanzar un acuerdo marco que abriría un periodo de 60 días de negociaciones técnicas.

Ormuz y Líbano, puntos clave

El acuerdo también incluiría la administración compartida del estrecho de Ormuz, vía estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos, bloqueada por Irán desde el inicio de la guerra. En paralelo, Estados Unidos confirmó que se ha incorporado el frente libanés a las negociaciones, como exigía Teherán, tras los ataques de Hezbolá contra Israel y los bombardeos israelíes en el sur del país.

Mientras tanto, el Mando Central estadounidense (Centcom) informó del derribo de varios drones iraníes contra buques comerciales en Ormuz. La tensión se mantiene, aunque ambas partes reconocen que se vislumbra una solución.

En Estados Unidos, Trump enfrenta presión interna para salir de una guerra impopular en vísperas de las elecciones de mitad de mandato y en pleno Mundial de fútbol. En Irán, sectores conservadores insisten en mantener el control de Ormuz, mientras voces críticas temen que un acuerdo refuerce la represión interna.