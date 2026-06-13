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Estudio reveló cuáles son las comidas y bebidas que se dispararán en Colombia durante el Mundial

Ipsos Colombia identificó los hábitos de consumo de los colombianos durante el torneo. Estos son:

Comidas y bebidas para el Mundial
Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

junio 13 de 2026
09:19 a. m.
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Con el Mundial de Fútbol 2026 a la vuelta de la esquina, Colombia ya empieza a entrar en “modo fiesta mundialista”.

El evento, que reúne a miles de millones de espectadores en todo el planeta, no solo impacta el deporte, sino también la vida social, el entretenimiento y el consumo en los hogares, bares y espacios públicos del país.

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En medio de este ambiente, un estudio de Ipsos Colombia analizó cómo cambiarán los hábitos de los ciudadanos durante la competencia.

¿Qué alimentos y bebidas se dispararán durante el Mundial?

El estudio “Copa Mundial 2026: 39 días para crear impacto real” reveló que el consumo de alimentos y bebidas aumentará significativamente durante los partidos.

La cerveza encabeza la lista con un 65% de preferencia entre los encuestados, consolidándose como el producto estrella del torneo. Le siguen los snacks con un 60%, las bebidas azucaradas con un 57% y las comidas rápidas con un 53%. Las bebidas alcohólicas también registran un 25% de intención de consumo.

Estos datos confirman que el Mundial se convierte en una temporada clave para el sector gastronómico y de bebidas en el país.

¿Dónde verán los colombianos los partidos?

El informe también detalla que el 70% de los colombianos tiene intención de ver los partidos del Mundial. De ellos, el 80% lo hará en familia, mientras que otros optarán por reunirse en casas de amigos (42%), bares (33%), centros comerciales (30%) e incluso en el trabajo (13%).

¿Cómo cambia el consumo en la era digital?

Aunque la televisión sigue siendo un referente cultural, las plataformas de streaming y las redes sociales ganan protagonismo en la forma de seguir el Mundial.

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Según el estudio, el 51% de los aficionados revisará jugadas y resultados en redes sociales, el 44% comentará los partidos por chat y el 31% realizará actividades paralelas como apuestas, compras o consultas desde su celular.

¿Qué papel jugarán las apuestas y reuniones sociales?

Las conocidas “pollas” o apuestas también tendrán un papel importante en la experiencia mundialista. El 67% participará con amigos, el 64% en familia y el 59% a través de aplicaciones digitales, lo que demuestra que la emoción del torneo también se traslada al juego y la competencia entre cercanos.

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