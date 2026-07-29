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SUPER ASTRO LUNA: este es el número y signo ganador de hoy 29 de julio de 2026

¡Ya hay ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 29 de julio! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por Gemini.

Noticias RCN

julio 29 de 2026
09:10 p. m.
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Cada edición del Super Astro Luna termina representada por una sola combinación. Una vez concluye el sorteo, las cifras seleccionadas y el signo zodiacal anunciado pasan a distinguir exclusivamente esa jornada, convirtiéndose en el dato oficial que identifica el resultado correspondiente a la fecha.

Este 29 de julio de 2026, la modalidad celebró una nueva edición y confirmó la combinación oficial del día. Como es habitual, el resultado quedó integrado por cuatro cifras y un signo zodiacal, dos elementos que hacen parte del formato característico del juego.

Resultado del SUPER ASTRO LUNA hoy 28 de julio de 2026: este fue el número y el signo ganador
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Aunque la mecánica del Super Astro Luna permanece sin cambios entre una jornada y otra, el desenlace siempre es diferente. Por ello, la combinación publicada este miércoles pertenece únicamente al sorteo realizado hoy y no reemplaza ni modifica los resultados divulgados en fechas anteriores.

Al momento de consultar el resultado es importante revisar la combinación completa. Las cuatro cifras y el signo zodiacal conforman una única referencia oficial y deben interpretarse de manera conjunta para identificar correctamente el desenlace del sorteo.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 29 de julio de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 29 de julio de 2026

Los apostadores ganaron en el Super Astro Luan de este 29 de julio de 2026 con la siguiente combinación:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

El resultado de esta edición ya forma parte del registro oficial del Super Astro Luna

Con la divulgación de la combinación concluye una nueva jornada del Super Astro Luna. El resultado anunciado queda asociado exclusivamente al 29 de julio de 2026 y será la referencia oficial para quienes consulten el desenlace de este sorteo.

Resultado del SUPER ASTRO LUNA hoy 27 de julio de 2026: este fue el número y el signo ganador
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La próxima edición volverá a generar una combinación completamente distinta. De esa manera, cada sorteo mantiene su independencia y aporta un nuevo resultado dentro de la programación habitual del Super Astro Luna.

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