Desde Colombia operaron a un paciente en India en tiempo real: así lo hicieron

Un especialista ubicado en Piedecuesta (Santander) operó en tiempo real a un paciente que se encontraba en Nueva Delhi (India), a más de 22.000 kilómetros de distancia. La intervención, realizada mediante un sistema de telecirugía y cirugía robótica, fue presentada por la Fundación Cardiovascular de Colombia durante la conmemoración de sus 40 años y mostró hasta dónde puede llegar la medicina asistida por tecnología.

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"La telecirugía va a ser parte del futuro". Con esa frase, Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, resumió el alcance del procedimiento, que contó con la participación del cirujano cardiovascular Sudhir Srivastava, especialista en cirugía robótica y desarrollador del robot Mantra, plataforma utilizada para la demostración.

¿Cómo lograron operar a un paciente en India desde Colombia?

El procedimiento se realizó desde una consola instalada en Colombia, desde donde el especialista manipuló los controles del robot, mientras los brazos robóticos y el paciente permanecían en un hospital de India. Según explicó Castillo, el mayor desafío no fue la cirugía, sino garantizar que la conectividad respondiera en tiempo real durante todo el procedimiento.

"Era un reto tecnológico de conectividad", afirmó el presidente de la Fundación. La señal recorrió más de 22.000 kilómetros, alternando entre cableado submarino y enlaces satelitales antes de llegar al robot ubicado junto al paciente. El hombre intervenido tenía 32 años, pesaba cerca de 200 kilogramos y fue sometido a una cirugía bariátrica tipo Slim Gástrico, destinada a reducir el tamaño del estómago e instalar una banda.

¿Qué significa este avance para la medicina?

Castillo explicó que este tipo de herramientas podrían transformar la atención médica de la misma forma en que hoy lo hacen la telemedicina y las teleconsultas. "Los robots van a ser parte de nuestro día a día en el futuro cercano", aseguró, al destacar que la cirugía robótica continuará ampliando sus aplicaciones en diferentes especialidades.

El directivo también informó que la Fundación Cardiovascular de Colombia ya cuenta con cuatro robots quirúrgicos que utilizan de manera rutinaria en procedimientos oncológicos, urológicos y de cirugía general.

Además, anunció el inicio de cirugías cardíacas asistidas por robot en el Instituto Cardiológico del HIC y la realización de nuevos procedimientos durante el congreso académico para mostrar las capacidades de esta tecnología y fortalecer el entrenamiento de los equipos médicos.