CANAL RCN
Economía

Radican proyecto de ley para eliminar el cobro del 4x1000 en estas transferencias bancarias

Radicaron un proyecto de ley que busca eliminar el cobro del 4x1000 en las transferencias entre cuentas bancarias o billeteras digitales del mismo titular.

Radican proyecto de ley para eliminar el cobro del 4x1000 en estas transferencias bancarias
Foto: Freepik

Noticias RCN

julio 29 de 2026
07:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un proyecto de ley que busca modificar el cobro del impuesto del 4x1000 fue radicado en el Congreso de la República.

Proyecto de energía solar en La Guajira llevará luz a más de 3.000 personas en zonas rurales
RELACIONADO

Proyecto de energía solar en La Guajira llevará luz a más de 3.000 personas en zonas rurales

La iniciativa, presentada por el representante a la Cámara Daniel Briceño, propone que los colombianos dejen de pagar este gravamen cuando transfieran dinero entre cuentas bancarias o billeteras digitales registradas a su mismo nombre.

La propuesta no elimina el impuesto en todas las operaciones financieras, sino que plantea una excepción para los traslados de recursos entre cuentas del mismo titular, al considerar que en esos casos no existe una transacción comercial ni un tercero que obtenga un beneficio.

¿Qué propone el proyecto sobre el 4x1000?

Según explicó el congresista del Centro Democrático, actualmente una persona debe asumir el cobro del 4x1000 incluso cuando únicamente mueve su propio dinero de una cuenta a otra, una situación que calificó como injusta.

Gobierno Abelardo revela cambio radical en el impuesto del 4x1.000: ¿Se acaba el cobro?
RELACIONADO

Gobierno Abelardo revela cambio radical en el impuesto del 4x1.000: ¿Se acaba el cobro?

"Radicamos proyecto de ley para acabar el cobro del impuesto del 4x1000 en transacciones que se hagan entre cuentas del mismo titular. Hay que acabar esa injusticia", publicó Briceño en sus redes sociales.

El representante también argumentó que este cobro no tiene justificación cuando no existe una compra o venta de bienes o servicios.

“Usted no compró nada, no hay ningún tercero, nadie se está beneficiando. Piense usted en el caso de los matrimonios que tienen plata en su fondo de contingencias y la tiene que trasladar para comprar otra cosa a otra cuenta, y ahí el Estado les cobra 4×1.000”, explicó.

La iniciativa también busca beneficiar a pequeños empresarios, trabajadores independientes y personas que administran sus finanzas mediante varias cuentas bancarias o billeteras digitales.

¿Cuándo dejaría de cobrarse el 4x1000?

De ser aprobado el proyecto, los usuarios quedarían exentos del pago del 4x1000 únicamente cuando transfieran dinero entre cuentas o billeteras digitales de las que sean titulares, incluso si pertenecen a diferentes entidades financieras.

Dólar cerró con leve alza en Colombia este 29 de julio de 2026: así quedó el precio
RELACIONADO

Dólar cerró con leve alza en Colombia este 29 de julio de 2026: así quedó el precio

Sin embargo, la propuesta apenas inicia su trámite legislativo. Para convertirse en ley, deberá superar cuatro debates en el Congreso —dos en comisión y dos en plenaria, tanto en Senado como en Cámara—.

Posteriormente deberá recibir la sanción presidencial y ser publicada en el Diario Oficial para entrar en vigencia.

Este proceso puede tomar desde varios meses hasta más de un año, dependiendo del avance del proyecto y del respaldo que logre durante su discusión en el Congreso. Por ahora, el cobro del 4x1000 continúa aplicándose conforme a las reglas vigentes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Declaración de renta

Estas son las sanciones que aplica la Dian por presentar tarde la declaración de renta

Dólar

Dólar cerró con leve alza en Colombia este 29 de julio de 2026: así quedó el precio

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 29 de julio de 2026

Otras Noticias

Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella nombró nueva directora del ICBF y anunció transformación de la entidad

El presidente electo hizo un nuevo anuncio para su Gobierno con la designación de la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Artistas

Feid será el próximo invitado especial en el exclusivo programa de Jimmy Fallon

El antioqueño fue confirmado para presentarse en uno de los programas de televisión estadounidenses más famosos e importantes de la industria global.

Radamel Falcao García

Filtran imagen de Falcao en Panamá y crecen los rumores de fichaje

Cine

Luto en la televisión tras la muerte reconocido actor de la serie 'Juego de Tronos': esto se sabe

Ministerio de Salud

¿Cuáles son los beneficios de la historia clínica electrónica que ya funciona en Colombia?