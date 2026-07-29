Radican proyecto de ley para eliminar el cobro del 4x1000 en estas transferencias bancarias

Un proyecto de ley que busca modificar el cobro del impuesto del 4x1000 fue radicado en el Congreso de la República.

La iniciativa, presentada por el representante a la Cámara Daniel Briceño, propone que los colombianos dejen de pagar este gravamen cuando transfieran dinero entre cuentas bancarias o billeteras digitales registradas a su mismo nombre.

La propuesta no elimina el impuesto en todas las operaciones financieras, sino que plantea una excepción para los traslados de recursos entre cuentas del mismo titular, al considerar que en esos casos no existe una transacción comercial ni un tercero que obtenga un beneficio.

¿Qué propone el proyecto sobre el 4x1000?

Según explicó el congresista del Centro Democrático, actualmente una persona debe asumir el cobro del 4x1000 incluso cuando únicamente mueve su propio dinero de una cuenta a otra, una situación que calificó como injusta.

"Radicamos proyecto de ley para acabar el cobro del impuesto del 4x1000 en transacciones que se hagan entre cuentas del mismo titular. Hay que acabar esa injusticia", publicó Briceño en sus redes sociales.

El representante también argumentó que este cobro no tiene justificación cuando no existe una compra o venta de bienes o servicios.

“Usted no compró nada, no hay ningún tercero, nadie se está beneficiando. Piense usted en el caso de los matrimonios que tienen plata en su fondo de contingencias y la tiene que trasladar para comprar otra cosa a otra cuenta, y ahí el Estado les cobra 4×1.000”, explicó.

La iniciativa también busca beneficiar a pequeños empresarios, trabajadores independientes y personas que administran sus finanzas mediante varias cuentas bancarias o billeteras digitales.

¿Cuándo dejaría de cobrarse el 4x1000?

De ser aprobado el proyecto, los usuarios quedarían exentos del pago del 4x1000 únicamente cuando transfieran dinero entre cuentas o billeteras digitales de las que sean titulares, incluso si pertenecen a diferentes entidades financieras.

Sin embargo, la propuesta apenas inicia su trámite legislativo. Para convertirse en ley, deberá superar cuatro debates en el Congreso —dos en comisión y dos en plenaria, tanto en Senado como en Cámara—.

Posteriormente deberá recibir la sanción presidencial y ser publicada en el Diario Oficial para entrar en vigencia.

Este proceso puede tomar desde varios meses hasta más de un año, dependiendo del avance del proyecto y del respaldo que logre durante su discusión en el Congreso. Por ahora, el cobro del 4x1000 continúa aplicándose conforme a las reglas vigentes.