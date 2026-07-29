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Delincuente fue capturado por séptima vez en Bogotá por vender droga: ¿lo dejarán libre una vez más?

El presunto expendedor había sido detenido en seis ocasiones durante el último año y recuperó la libertad.

Noticias RCN

julio 29 de 2026
08:48 p. m.
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¿Qué tan efectivas son las medidas judiciales en Bogotá? En Ciudad Bolívar fue capturado, por séptima vez, un hombre conocido como alias Mojarra, señalado de integrar una red dedicada al tráfico de estupefacientes.

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Según las autoridades, pese a sus múltiples capturas, siempre había recuperado la libertad.

¿Por qué capturaron nuevamente a alias 'Mojarra'?

Después de ocho meses de investigación, la Policía desarticuló un grupo señalado de comercializar estupefacientes en el sector de Madelena, en la localidad de Ciudad Bolívar.

En el operativo fueron capturadas cinco personas, entre ellas alias Mojarra, quien, según las autoridades, ya había sido detenido seis veces durante el último año por el mismo delito.

De acuerdo con la investigación, los presuntos integrantes de la estructura escondían la marihuana bajo tierra y entre los árboles para evitar ser descubiertos por las autoridades. Además, utilizaban señales para coordinar las ventas y, presuntamente, distribuían la droga incluso en zonas donde había presencia constante de menores de edad.

¿Cómo operaba la organización?

Las autoridades indicaron que el grupo obtenía importantes ganancias con la venta de estupefacientes en este sector del sur de Bogotá. Así lo explicó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanni Cristancho:

La organización criminal obtenía rentas criminales por 18 millones de pesos semanales mediante el expendio de marihuana.

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La investigación permitió documentar la forma en la que ocultaban la droga y el presunto funcionamiento de la red antes de ejecutar los operativos de captura.

¿Qué pasará con alias 'Mojarra'?

Tras su séptima captura, alias Mojarra quedó nuevamente a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá presentar el caso ante un juez para definir su situación judicial.

Ante este panorama, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sostuvo una reunión con la fiscal general para plantear medidas que permitan fortalecer las decisiones judiciales frente a delincuentes reincidentes.

Fortalecer las herramientas para que los jueces puedan valorar el historial de capturas e imputaciones al definir medidas de aseguramiento.

Según cifras del Distrito, durante 2026 más de 2.000 personas han sido capturadas por tráfico de estupefacientes y nueve estructuras criminales dedicadas a este delito han sido desarticuladas.

Las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar continúan siendo las más afectadas por este fenómeno.

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