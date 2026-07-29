Acueducto de Bogotá cambiará varios medidores de agua: estos usuarios deberán pagarlos

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) inició un proceso de renovación masiva de medidores de agua en la capital.

La medida hace parte de un plan de modernización tecnológica que busca mejorar la precisión con la que se registra el consumo en hogares, comercios e industrias.

Sin embargo, el cambio también implicará un costo para los usuarios, ya que el valor del nuevo equipo y su instalación se reflejará en la factura del servicio, con posibilidad de financiarlo hasta en 36 meses.

Según la entidad, el programa responde a la necesidad de actualizar equipos que, por el paso del tiempo, pueden perder precisión y registrar un consumo inferior al real.

¿Por qué el Acueducto de Bogotá cambiará los medidores de agua?

La EAAB explicó que, de acuerdo con sus análisis técnicos, el 82,7 % de los medidores instalados en Bogotá requieren actualización.

El desgaste natural de estos dispositivos puede generar submedición, es decir, que parte del agua consumida no quede registrada correctamente.

El reemplazo está respaldado por el artículo 144 de la Ley 142 de 1994, que permite sustituir los medidores cuando existen tecnologías más precisas.

En una primera etapa se renovarán 319.000 medidores, mientras que actualmente ya avanza la instalación de 11.000 equipos en las localidades de Usaquén, Chapinero y Suba.

Los usuarios seleccionados recibirán una comunicación previa para coordinar la visita técnica, la instalación y las pruebas de funcionamiento del nuevo dispositivo.

¿Cuánto costará el cambio del medidor de agua?

La EAAB recordó que el medidor hace parte de la instalación domiciliaria y es propiedad del usuario. Por esa razón, el costo del equipo y de la instalación será cobrado a través de la factura del servicio, aunque podrá financiarse hasta en 36 meses, dependiendo de las condiciones del usuario.

Los valores varían según el tipo de medidor. Los equipos volumétricos tienen precios que oscilan entre 100.000 y 300.000 pesos, mientras que los ultrasónicos y electromagnéticos superan los 600.000 pesos, especialmente para determinados segmentos de usuarios. A esto se suma el costo de instalación, que puede rondar los 50.000 pesos.

La empresa aclaró que ningún funcionario está autorizado para recibir pagos en efectivo, ya que cualquier cobro se realizará exclusivamente mediante la factura del servicio.

Además, la EAAB pondrá en marcha un programa piloto para reemplazar medidores totalizadores en algunos conjuntos residenciales. En estos casos, el equipo será instalado sin costo para las copropiedades seleccionadas, con el propósito de mejorar la detección de fugas y fortalecer el uso eficiente del agua en la ciudad.