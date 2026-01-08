CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 1 de agosto de 2026

Definidos los primeros ganadores de agosto en el Super Astro Sol. Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y diseñado por Gemini.

Noticias RCN

agosto 01 de 2026
02:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cada sorteo del Super Astro Sol deja una marca propia en el calendario del juego. Esa referencia no se expresa con palabras, sino mediante una combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal que identifica oficialmente la edición correspondiente a la fecha en la que fue realizada.

Este 1 de agosto de 2026, la modalidad celebró una nueva jornada y confirmó el resultado oficial del día. Como ocurre en cada edición, la combinación quedó integrada por la secuencia numérica seleccionada durante el sorteo y el signo zodiacal que complementa el desenlace.

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 29 de julio de 2026
RELACIONADO

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 29 de julio de 2026

El Super Astro Sol conserva un formato que lo diferencia de otras modalidades de azar. El resultado no se limita a un grupo de números, ya que el signo zodiacal forma parte de la combinación oficial y debe ser considerado junto con las cuatro cifras para identificar correctamente el sorteo.

Cada jornada produce un desenlace exclusivo. La combinación publicada este sábado corresponde únicamente a la edición del 1 de agosto de 2026, por lo que representa de manera oficial el resultado de esta fecha.

¿Será que usted fue uno de los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 1 de agosto de 2026

Una gran cantidad de apostadores obtuvieron premios tras el Super Astro Sol de este 1 de agosto.

La combinación ganadora fue:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

La primera edición de agosto ya tiene su resultado oficial en el Super Astro Sol

Con la divulgación de la combinación queda oficialmente identificada la edición de este sábado. El resultado anunciado será la referencia correspondiente al 1 de agosto de 2026, permitiendo reconocer el desenlace de esta jornada dentro de la programación habitual del Super Astro Sol.

SUPER ASTRO SOL: este fue el número y el signo ganador hoy 28 de julio de 2026
RELACIONADO

SUPER ASTRO SOL: este fue el número y el signo ganador hoy 28 de julio de 2026

En el siguiente sorteo se conocerá una nueva combinación que identificará otra edición del juego. Mientras tanto, las cifras y el signo zodiacal publicados hoy permanecerán como el resultado oficial de esta primera jornada de agosto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: este es el número y signo ganador de hoy 31 de julio de 2026

Becas

Abren becas para mujeres colombianas que quieran estudiar en la India

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 31 de julio de 2026

Otras Noticias

Cúcuta

Estos son los rostros de los terroristas detrás del atroz atentado con carro bomba en Cúcuta

La explosión ocurrió en la madrugada cerca de la Central de Abastos de Cúcuta. El atentado deja 11 heridos, varios de gravedad y una perrita de la Policía muerta.

FIFA

Exigen revisar la gestión de Infantino en la FIFA tras retirar polémico plan de privatización

La confederación se suma a UEFA criticando la gestión del presidente de la FIFA tras intentar abrir competiciones internacionales a inversores privados.

Perú

El expresidente de Perú, Ollanta Humala, salió de la cárcel tras la anulación de su condena

Educación

Curso de francés gratis: así puede estudiar desde casa con certificado

Cuidado personal

¿Cómo quitar manchas difíciles en la ropa blanca? Trucos caseros que no fallan