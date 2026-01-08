Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 1 de agosto de 2026

Cada sorteo del Super Astro Sol deja una marca propia en el calendario del juego. Esa referencia no se expresa con palabras, sino mediante una combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal que identifica oficialmente la edición correspondiente a la fecha en la que fue realizada.

Este 1 de agosto de 2026, la modalidad celebró una nueva jornada y confirmó el resultado oficial del día. Como ocurre en cada edición, la combinación quedó integrada por la secuencia numérica seleccionada durante el sorteo y el signo zodiacal que complementa el desenlace.

El Super Astro Sol conserva un formato que lo diferencia de otras modalidades de azar. El resultado no se limita a un grupo de números, ya que el signo zodiacal forma parte de la combinación oficial y debe ser considerado junto con las cuatro cifras para identificar correctamente el sorteo.

Cada jornada produce un desenlace exclusivo. La combinación publicada este sábado corresponde únicamente a la edición del 1 de agosto de 2026, por lo que representa de manera oficial el resultado de esta fecha.

¿Será que usted fue uno de los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 1 de agosto de 2026

Una gran cantidad de apostadores obtuvieron premios tras el Super Astro Sol de este 1 de agosto.

La combinación ganadora fue:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

La primera edición de agosto ya tiene su resultado oficial en el Super Astro Sol

Con la divulgación de la combinación queda oficialmente identificada la edición de este sábado. El resultado anunciado será la referencia correspondiente al 1 de agosto de 2026, permitiendo reconocer el desenlace de esta jornada dentro de la programación habitual del Super Astro Sol.

En el siguiente sorteo se conocerá una nueva combinación que identificará otra edición del juego. Mientras tanto, las cifras y el signo zodiacal publicados hoy permanecerán como el resultado oficial de esta primera jornada de agosto.