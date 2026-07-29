Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 29 de julio de 2026

Cada vez que finaliza un sorteo del Super Astro Sol, queda establecida una referencia única para esa edición. Desde ese momento, quienes consultan el resultado encuentran una sola combinación oficial, integrada por cuatro cifras y un signo zodiacal, que identifica exclusivamente el desenlace correspondiente a la fecha.

Este 29 de julio de 2026, la modalidad volvió a realizar su sorteo habitual y dio a conocer la combinación oficial de la jornada. Como ocurre en cada edición, el resultado quedó conformado por los dos elementos que caracterizan este juego: una secuencia numérica y un signo zodiacal.

El Super Astro Sol mantiene una mecánica constante, pero el resultado cambia en cada nueva edición. Esa dinámica permite que cada jornada cuente con una combinación propia, independiente de las publicadas anteriormente y diferente a la que se conocerá en el siguiente sorteo.

Para consultar correctamente el desenlace es importante revisar tanto las cuatro cifras como el signo zodiacal. Ambos componentes hacen parte del resultado oficial y conforman una sola combinación para la fecha correspondiente.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 29 de julio de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 29 de julio de 2026

Como ocurre de lunes a sábado, el sorteo del Super Astro Sol se realizó a las 4:00 de la tarde y la combinación ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

La combinación de este miércoles ya quedó definida en el Super Astro Sol

Con la publicación del resultado concluye una nueva edición del Super Astro Sol. La combinación anunciada pasa a ser la referencia oficial del sorteo correspondiente al 29 de julio de 2026, identificando de manera exclusiva esta jornada dentro de la programación habitual del juego.

En la próxima edición se realizará un nuevo sorteo y se divulgará una combinación completamente diferente. Así, cada jornada mantiene su propio resultado oficial y conserva la independencia que caracteriza al funcionamiento del Super Astro Sol.