Estos son los rostros de los terroristas detrás del atroz atentado con carro bomba en Cúcuta

Un ataque terrorista con un carro bomba sacudió a Cúcuta la madrugada de este sábado 1 de agosto, dejando 11 personas heridas, una perrita muerta y completa destrucción en el comando de la Policía de Norte de Santander.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el atentado que habría sido perpetrado por el ELN, fue perpetrado a las 3:45 de la mañana cuando un vehículo tipo camión, cargado con explosivos improvisados, lanzó al menos 10 artefactos (tatucos) contra las instalaciones de la base del comando de la Policía de Norte de Santander, ubicada en el barrio Tasajero.

El ataque se produjo en una zona estratégica de la ciudad, donde convergen el comando departamental de Policía, la Central de Abastos (Cenabastos), hoteles, un centro comercial y entidades bancarias.

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11 heridos y varios de gravedad deja el grave atentado en Cúcuta

Entre los heridos se encuentran ocho uniformados de la Policía Nacional y tres civiles, incluidos una vendedora de tintos, un taxista y un residente del sector.

Tres de las víctimas permanecen en la unidad de cuidados intensivos con diagnóstico reservado.

Trágicamente, el ataque también cobró la vida de ‘Gorda’, la mascota del comando policial, una perrita que había sido adoptada por los uniformados.

Se logró establecer que el vehículo utilizado por los terroristas estaba cargado con alimentos para disimular que venía con carga explosiva. Los atacantes abandonaron el automóvil y huyeron del lugar antes de la detonación de los tatucos y, posteriormente, del vehículo.

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¿Quiénes están detrás del cruel atentado en Cúcuta?

Las autoridades identificaron a tres cabecillas del Frente de Guerra Nororiental del ELN como presuntos responsables del atentado:

Luz Amanda Payares, alias Silvana Guerrero, por quien ofrecen una recompensa de $1.640 millones

Alias Ricardo, cabecilla del Frente Carlos Armando Cacua Guerrero, también con recompensa de $1.640 millones

Gustavo Aníbal Quiraldo, alias Pablito, por quien se ofrecen $5.000 millones.

El director de la Policía Nacional, William Rincón, se trasladó inmediatamente a Cúcuta para liderar las investigaciones, mientras la viceministra de Defensa convocó un consejo extraordinario de seguridad para evaluar medidas de protección.

Las autoridades han ofrecido además $200 millones por información sobre los autores materiales del ataque.

Este constituye el tercer ataque contra la Policía Nacional en Norte de Santander en los últimos días, tras atentados previos contra el comandante departamental y el comandante de la estación de Puerto Santander. El departamento ha registrado 18 atentados en lo que va del año, concentrados especialmente en la región del Catatumbo.