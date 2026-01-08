El expresidente de Perú, Ollanta Humala, salió de la cárcel tras la anulación de su condena

El expresidente peruano Ollanta Humala recuperó su libertad este viernes 31 de julio, tras permanecer recluido en la cárcel presidencial ubicada en una base policial al este de Lima, luego de que la justicia peruana anulara su condena de 15 años por lavado de activos relacionada con el caso Odebrecht.

Humala salió del recinto carcelario alrededor de las 7:40 de la noche, resguardado por efectivos policiales y rodeado por un numeroso grupo de simpatizantes. Con visible emoción, el exmandatario denunció haber sido víctima de persecución:

Hemos sido víctimas de una persecución política y judicial (...). Fui secuestrado por el Estado y sicarios del sistema de justicia.

RELACIONADO Keiko Fujimori asume la presidencia de Perú con promesas de mano dura

Dejan en libertad al expresidente Ollanta Humala

El Tribunal Constitucional publicó el jueves 30 de julio un fallo que dejó sin efecto la condena contra Humala, al considerar que el financiamiento recibido de terceros para campañas electorales no constituía delito cuando el exmilitar, hoy de 64 años, fue candidato presidencial.

Esta decisión llevó a la excarcelación del exmandatario a través de la orden de una corte penal.

Humala había estado recluido desde abril de 2025 tras ser condenado por recibir, presuntamente, 3 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral de 2011, en la que resultó victorioso.

Además, según la sentencia, habría recibido 200.000 dólares del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela durante su candidatura de 2006.

Ollanta Humala habló tras salir de la cárcel

Al llegar a su casa, donde lo esperaban su suegra y un hijo menor, Humala negó categóricamente estos señalamientos.

Jamás recibí aportes de campaña ni de Venezuela ni de Brasil (...). Pero nos llevaron a un juicio, nos llevaron al crimen que han cometido por nuestra ideología.

Con la voz entrecortada, el expresidente también mencionó las consecuencias familiares de este proceso judicial, señalando que la "persecución han hecho que tenga que haber asilado a mi esposa y sacado a mis hijos del país". Su esposa, Nadine Heredia, fue condenada por el mismo caso y obtuvo asilo político en Brasil, donde reside actualmente.

Humala, quien gobernó Perú entre 2011 y 2016, cumplía condena en una cárcel exclusiva para expresidentes, donde permanecen Alejandro Toledo, Martín Vizcarra y Pedro Castillo.

El caso forma parte del escándalo Odebrecht, que sacudió América Latina cuando la constructora brasileña reconoció en 2016 haber repartido millones en sobornos y donaciones electorales ilegales en la región.