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Suben las tasas de interés del Banco de la República: así le impactará en su bolsillo

La medida también podría representar una oportunidad para quienes buscan ahorrar o invertir su dinero.

Mañana Express

julio 01 de 2026
10:56 a. m.
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Una decisión del Banco de la República podría sentirse muy pronto en las finanzas de millones de colombianos.

Aunque muchas personas creen que este tipo de anuncios solo afectan al sector financiero, la realidad es que terminan influyendo en aspectos cotidianos como los préstamos para vivienda, la compra de un vehículo, el uso de tarjetas de crédito e incluso las opciones de ahorro.

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El banco emisor aumentó su tasa de interés al 12%, una medida que busca reducir el ritmo del endeudamiento y controlar el incremento de los precios.

Aunque el cambio no se refleja de manera inmediata, sus efectos comenzarán a sentirse progresivamente.

¿Cómo me afecta que el Banco de la República aumente las tasas de interés?

La decisión implica que el Banco de la República cobrará un mayor interés a los bancos comerciales cuando estos necesiten recursos.

Aunque la entidad no presta dinero directamente a los ciudadanos, sí lo hace con las entidades financieras. Como consecuencia, esos bancos suelen trasladar gradualmente ese mayor costo a los productos que ofrecen a sus clientes.

Por esta razón, quienes tengan pensado solicitar un crédito o utilizar financiación podrían encontrar condiciones menos favorables.

¿Cómo puede afectar esta medida a quienes necesitan un préstamo?

Uno de los principales efectos se verá en los créditos.

Las personas que estén pensando en remodelar su vivienda, comprar casa, adquirir un vehículo o solicitar cualquier otro tipo de préstamo podrían terminar pagando intereses más altos y, por lo tanto, cuotas mensuales más elevadas.

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El incremento no necesariamente será inmediato, pero sí podría reflejarse con el paso de los días a medida que las entidades financieras ajusten sus condiciones.

Por eso, quienes estén evaluando endeudarse deberán revisar con mayor cuidado las tasas que ofrece cada banco y calcular cuánto terminarán pagando al finalizar el crédito.

¿También cambia algo para quienes usan tarjetas de crédito?

Sí. Las personas que utilizan frecuentemente tarjetas de crédito también podrían verse impactadas, ya que los intereses asociados a este tipo de productos financieros pueden aumentar de forma gradual.

Esto significa que financiar compras o mantener saldos pendientes podría resultar más costoso.

¿Hay algún beneficio por el aumento en la tasa de interés del Banco de la República?

El aumento de la tasa de interés también podría favorecer a quienes prefieren ahorrar o invertir su dinero.

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De acuerdo con lo explicado, productos como los Certificados de Depósito a Término (CDT) y algunas cuentas de ahorro de alto rendimiento podrían ofrecer mejores rentabilidades, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan obtener mayores ganancias por sus ahorros.

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