Venta de carros en Colombia rompe récords en junio de 2026: Este es el Top 10 más vendido

El sector automotor en Colombia ha cerrado el primer semestre del año con cifras que superan las expectativas más optimistas de la industria. De acuerdo con el más reciente informe conjunto de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), junio se consolidó como el mejor mes en lo que va de 2026, registrando un total de 29.038 matrículas nuevas en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Esta cifra representa un impresionante crecimiento del 61% en comparación con el mismo mes del año anterior y confirma un incremento acumulado del 50,1% durante los primeros seis meses de 2026, alcanzando un total de 157.620 unidades comercializadas.

Kia se afianza en el trono y Tesla sorprende al mercado

La gran protagonista del sector sigue siendo la surcoreana Kia, que se mantuvo firmemente en el primer lugar del mercado automotor colombiano. En el consolidado del semestre, Kia reportó un total de 20.437 matrículas, conquistando una robusta participación de mercado del 13%.

El éxito de la marca responde a la excelente recepción de modelos clave en su portafolio como el sedán y crossover Kia K3, el icónico auto urbano Kia Picanto, y la camioneta Sportage.

Detrás de Kia, el podio de las marcas más vendidas en el país lo completan la francesa Renault con 15.836 unidades (10% de participación) y la japonesa Toyota, que sumó 12.716 vehículos (8,1% de participación). El top cinco lo cierran Chevrolet y Mazda, con un 7,7% y 7,4% de mercado, respectivamente.

Sin embargo, uno de los hitos más sorpresivos e históricos para el mercado nacional lo marcó Tesla. El SUV premium 100% eléctrico, Tesla Model Y, se coronó como el modelo individual más vendido en Colombia durante junio y en todo el acumulado del primer semestre, registrando un volumen sin precedentes de 8.464 unidades matriculadas en lo que va del año.

Este hito relega a modelos de combustión tradicionalmente líderes, como la Renault Duster (5.564 unidades) y el propio Kia K3 (4.981 unidades), reflejando un cambio radical en las prioridades de consumo de los colombianos.

Segmentos y proyecciones al alza

El informe de los gremios detalla que los utilitarios deportivos (SUV) siguen siendo la carrocería favorita en Colombia, liderando las matrículas del semestre con 94.560 unidades y un crecimiento del 59,6%. Por su parte, las tecnologías de movilidad sostenible (híbridos y eléctricos) experimentan un auge vertiginoso, pues los vehículos híbridos alcanzaron las 44.605 unidades en el semestre, marcando un incremento del 74,6% frente a 2025.

Ante esta vigorosa dinámica comercial e impulsados por los excelentes resultados de junio, Fenalco y la ANDI han ajustado al alza sus estimaciones para el cierre de año

Los gremios proyectan que el 2026 finalizará con un total cercano a las 250.000 unidades nuevas matriculadas en el territorio nacional, marcando el regreso definitivo a la estabilidad de una industria clave para la economía del país.