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La carta de José Manuel Restrepo al presidente Petro: “El Estado no les pertenece a los gobiernos”

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, estuvo en Noticias RCN conversando acerca del empalme.

Noticias RCN

julio 01 de 2026
02:12 p. m.
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José Manuel Restrepo, el vicepresidente electo, estuvo en Noticias RCN conversando sobre los planes del próximo gobierno y la carta que le envió al presidente Gustavo Petro.

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En primer lugar, descartó algún encuentro entre el presidente electo Abelardo de la Espriella con Petro antes del 7 de agosto, día de la posesión.

¿Habrá encuentro Petro – De la Espriella antes del 7 de agosto?

Aparte de ser el vicepresidente electo, Restrepo está siendo el coordinador del proceso del empalme, por lo que se reunirá con Germán Ávila, el ministro de Hacienda que está encabezando este procedimiento por parte del gobierno.

El encuentro está programado para este jueves 2 de julio a las 10:00 a.m. Por eso, Restrepo solicitó que la conversación sea grabada y compartida con la ciudadanía, para que haya transparencia en torno a lo que se hable.

Durante la entrevista, también reveló que le entregará una carta formal al presidente Petro, en la que se solicita coordinación institucional para el empalme. “El Estado no les pertenece a los gobiernos”, afirmó.

Reunión clave con el ministro de Hacienda

Con respeto al rol que tendrá en el gobierno entrante, Restrepo descartó asumir un ministerio: “Va a ser como en el fútbol, de líbero y jugando en distintos escenarios”. En ese orden de ideas, se centrará en conectar la política económica, supervisar y apoyar frentes clave (como en educación y las relaciones diplomáticas con Estados Unidos).

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El vicepresidente electo rechazó la intención de Ávila de presentar una reforma tributaria el 20 de julio. Consideró que no es necesaria dada la situación fiscal en la que cierra el gobierno Petro.

En cuanto a este asunto, denunció supuestas irregularidades en el proceso de transición con cifras que estarían maquilladas y contrataciones que se podrían consideran como exageradas.

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