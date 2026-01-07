CDT en Colombia: Los bancos con mejores tasas de interés en julio 2026

El inicio del segundo semestre del año se convierte en el escenario ideal para que los colombianos pongan a rentar su dinero, en especial tras los recientes movimientos de política monetaria en el país. Si usted está buscando asegurar una rentabilidad fija y mitigar los riesgos del mercado, conocer cuáles son los mejores CDT para invertir en julio 2026 es el primer paso para proteger sus finanzas individuales.

A día de hoy, las tasas de captación muestran un panorama altamente competitivo. Las entidades financieras continúan disputándose el capital de los ahorradores con atractivas tasas de interés que alcanzan techos de hasta el 13.51% y 14.25% Efectivo Anual (E.A.) en los plazos más largos.

A continuación, se desglosan las mejores opciones del mercado según el horizonte de tiempo que usted elija para su inversión.

Ranking de los mejores CDT en Colombia para julio 2026

La rentabilidad de un Certificado de Depósito a Término (CDT) varía de forma considerable según los días de permanencia. En este mes, las alternativas digitales y los bancos comerciales medianos lideran los dividendos más jugosos.

Corto plazo: Inversiones a 90 días (3 meses)

Si usted necesita liquidez rápida y no desea comprometer sus ahorros por mucho tiempo, estas son las opciones que lideran la tabla de retornos a tres meses:

Banco Pichincha: Se mantiene a la vanguardia ofreciendo rendimientos cercanos al 11.90% E.A.

Fintechs y Neobancos (como Bold): Siguen escalando terreno con tasas competitivas que oscilan entre el 11.00% y el 11.20% E.A. para captaciones 100% digitales.

Banca tradicional masiva: Los promedios se estabilizan en un rango del 9.00% al 11.00% E.A., dependiendo estrictamente del monto mínimo de apertura.

Mediano plazo: Inversiones a 180 días (6 meses)

Para horizontes semestrales, el panorama se consolida con un rendimiento intermedio bastante atractivo frente a la inflación real:

Banco Pichincha: Repite liderazgo con tasas sólidas que rondan el 11.90% E.A.

Compañías de Financiamiento (como KOA o Credifamilia): Resaltan en el mercado con ofertas robustas que promedian el 11.55% y 12.60% E.A. según las promociones de la primera quincena de julio.

Bancos tradicionales (Bogotá y GNB Sudameris): Mantienen el piso por encima de la barrera del 10.00% E.A.

Largo plazo: Inversiones a 360 días o más (1 año)

Quienes decidan asegurar su dinero a largo plazo encontrarán las tasas más agresivas del ecosistema financiero actual. Es la alternativa preferida para combatir la devaluación del dinero en el tiempo: