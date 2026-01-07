Famosa cantante generó preocupación al hablar de su salud mental

En las últimas horas, uno de los cantantes más reconocidos de México habló con los medios de comunicación y reveló que ha padecido cuadros de ansiedad y depresión.

Se trata de Alejandro Fernández, que interpreta éxitos como 'Me dediqué a perderte', 'Mátalas', 'Caballero', 'Nube viajera' y 'Hoy tengo ganas de ti'.

¿Qué fue exactamente lo que dijo Alejandro Fernández de la ansiedad y depresión que ha padecido?

En su diálogo con los medios de comunicación, Alejandro Fernández reveló que es muy importante hablar de la salud mental sin tabús.

Además, precisó que lo más pertinente es buscar ayuda profesional y ser juicioso al seguir cada una de las recomendaciones.

"Sufro mucho de depresiones y de ansiedades. Me trato con doctores, con médicos, y estoy haciéndoles caso en todo lo que me dicen", puntualizó Alejandro Fernández.

"Es algo muy serio, muy importante, y si sienten alguna necesidad, les digo que no les dé pena, que se quiten esos tabús porque es uno de los problemas más fuertes que tenemos actualmente en México", añadió el famoso cantante.

Sus declaraciones se pueden escuchar aquí:

¿De qué más habló Alejandro Fernández?

En su conversación con los medios de comunicación de México, Alejandro Fernández exaltó su relación con Karla Laveaga y sostuvo que se siente muy cómodo a su lado.

"Todo está fluyendo muy bien. Si llegamos al altar, sería con la pura familia, con mis hijos, algo chiquito", dijo.

"Estamos en pláticas, pero no me veo ahorita regresando a cambiar pañales otra vez y a alistar biberones", añadió.

Asimismo, el hijo de Vicente Fernández le agradeció a sus seguidores por el acompañamiento que le brindaron en el concierto más reciente que realizó en Jalisco.

"La verdad fue algo que no nos esperábamos ni nosotros. Yo creo que estábamos esperando como cerca de los 200.000, pero lo que sucedió nunca nos lo imaginamos. Fue espectacular y estoy muy agradecido con mi tierra, con Jalisco, que siempre desde el principio me abrió las puertas y ha sido una de mis mejores plazas", concluyó.