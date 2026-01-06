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RESULTADO DEL SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 1 de junio de 2026

¡La suerte ya quedó definida luego del sorteo del Super Astro Sol de este 1 de junio! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y diseñado por Magnific.

Noticias RCN

junio 01 de 2026
02:05 p. m.
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El Super Astro Sol realizó este 1 de junio de 2026 una nueva jornada de sorteo, convirtiéndose una vez más en uno de los resultados más buscados por quienes diariamente participan en este popular juego de azar.

Desde las primeras horas del día, miles de jugadores registraron sus apuestas con la expectativa de acertar la combinación ganadora.

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Como ocurre en cada jornada, el interés se concentra en conocer las cuatro cifras sorteadas y el signo zodiacal que acompañan el resultado oficial.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 1 de junio de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 1 de junio de 2026

Los apostadores revisaron sus tiquetes después de las 4:00 de la tarde y conocieron si la suerte los acompañó o no.

La combinación ganadora en esta ocasión fue:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

Para quienes participan en este juego, la revisión debe incluir tanto las cuatro cifras como el signo zodiacal, ya que ambos elementos forman parte de la combinación requerida para alcanzar el premio principal.

¿Cómo se verifica una apuesta del Super Astro Sol?

Una vez publicado el resultado oficial, los jugadores deben comparar cuidadosamente la información registrada en su apuesta con la combinación sorteada.

El Super Astro Sol se caracteriza por integrar el signo zodiacal dentro de su mecánica, un elemento que diferencia este juego de otros sorteos tradicionales y que añade una condición adicional para obtener el máximo nivel de coincidencia.

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Por esa razón, muchos participantes acostumbran revisar el resultado más de una vez antes de confirmar si obtuvieron algún premio o aproximación.

Con la combinación del 1 de junio de 2026 ya definida, la tarde queda registrada dentro del historial diario del Super Astro Sol. Y, mientras algunos revisan sus apuestas una vez más, otros ya comienzan a pensar en las cifras que utilizarán en la próxima jornada para intentar acercarse a la combinación ganadora.

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