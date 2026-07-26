Revelan la millonada que le ofrecen a Luis Díaz desde el fútbol de Arabia: muy tentador

El nombre de Luis Díaz retumba con fuerza en las noticias sobre el mercado de fichajes en el fútbol internacional. Tras su gran temporada con el Bayern Múnich, marcando el mejor momento de su carrera, apareció una tentadora oferta para que abandone Europa.

Según revelaron diferentes medios europeos, el colombiano está siendo buscado por el Al-Hilal de Arabia Saudita, el equipo más ganador de la historia de este país y el que más presupuesto tiene pensando en contratar superestrellas, razón por la cual ahora quieren a un titular del club más grande de Alemania.

¿Cuánto le ofrecen a Luis Díaz en Al-Hilal?

De acuerdo a la información conocida, le habrían puesto sobre la mesa un sueldo de 25 millones de euros por temporada, lo que lo convertiría en uno de los mejores pagos de la plantilla, solo por detrás de Karim Benzema y Kalidou Koulibaly.

Además, se habla de que pagarían unos 80 millones de euros al Bayern Múnich para interrumpir su vínculo contractual, recordando que el colombiano llegó el año pasado a este club por 75 millones y considerando su edad (29), sería muy buena oferta.

¿Cuánto gana Luis Díaz en Bayern Múnich?

Una de las principales razones por las que Luis Díaz salió del Liverpool, fue debido a que el club inglés no quiso mejorar su salario anual, razón por la cual el Bayern Múnich lo convenció con una gran oferta de 14 millones de euros por año.

En Liverpool ganaba poco más de 3 millones de euros, por lo que en un par de años, en caso de llegar a aceptar la propuesta desde Arabia, podría multiplicar su salario casi 8 veces, así que habrá que ver cuál es su postura oficial.