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El impacto del Mundial en los comercios de Colombia: el torneo dejó balance positivo

Un reciente informe reveló cómo fue el impacto del torneo de fútbol en los comercios.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 26 de 2026
10:11 a. m.
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España se consagró como el nuevo campeón del Mundial de fútbol de la FIFA 2026 tras vencer en el alargue a Argentina, que estaba defendiendo la corona de 2022.

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El encuentro no pasó del 0 a 0 en los 90 minutos. Fue en el tiempo extra cuando Ferrán Torres marcó el gol que sentenció la final, dándole la segunda estrella al país ibérico.

Aumentos en el consumo durante los partidos

Sin duda, la atención del planeta estuvo en el Mundial durante ese mes largo, dejando efectos en varios aspectos, uno de estos en el económico.

Por ejemplo, en Colombia el impacto se reflejó en los pequeños comercios. De acuerdo con un informe de Bold, las ventas de los negocios que utilizan sus servicios financieros crecieron, en promedio, un 20 % durante el torneo y superaron los dos billones de pesos entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El análisis incluyó a más de 330.000 establecimientos y evidenció que los días de partidos estuvieron acompañados por un aumento en el consumo. El crecimiento fue especialmente notable durante los encuentros de la selección Colombia, cuando las ventas de licoreras, carnicerías y tiendas de barrio llegaron a ser 46 % superiores a las de un día normal.

Las ciudades y municipios con más beneficios

Además, las panaderías y pastelerías registraron la mayor alza, con un crecimiento del 79 % en sus ventas. Les siguieron las carnicerías con un 67 %; las tiendas de barrio y minimercados con un 66 % y las licoreras con el 62 %.

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También se presentó un repunte en los negocios de comida rápida y domicilios, cuyos ingresos crecieron un 33 %.

En cuanto a las ciudades y municipios, Soacha lideró el incremento del consumo con un aumento del 80 %, seguida por Ibagué (45 %) y Cali (22 %). Bogotá y Barranquilla también estuvieron entre las zonas con mayor movimiento comercial y el comportamiento se extendió a municipios intermedios, donde algunos negocios locales registraron alzas de hasta el 80 %.

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