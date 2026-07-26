Quedó libre el hombre que le propinó golpiza a una mujer en Bogotá: Fiscalía y Galán se pronunciaron

Por medio de redes sociales, se viralizó un video en el que se mostró la brutal golpiza que le propinó un hombre a una mujer en una panadería ubicada en el norte de Bogotá.

El hecho se presentó en horas de la noche del jueves 23 de julio. La información preliminar indica que el hombre le habría renunciado a la mujer, quien sería la dueña del establecimiento.

¿Por qué quedó en libertad?

Se cree que la mujer le dijo que le iba a pagar hasta final de mes, lo cual desató la ira de este hombre. Tras soltar el trapero, golpeó a la dueña y la arrastró del pelo por las instalaciones.

Minutos después, la víctima fue socorrida por los vecinos, quienes también la ayudaron a cerrar la puerta, dejando al señalado agresor adentro. Posteriormente, lo capturaron, pero luego quedó libre.

A través de X, se pronunció el alcalde Carlos Fernando Galán. Por un lado, calificó de inexplicable la decisión de dejar al hombre en libertad.

Sostuvo que, si bien la Policía y la Secretaría de Seguridad actuaron a tiempo, las autoridades judiciales decidieron no poner tras las rejas a esta persona. “Esta decisión es inaceptable y pone en claro riesgo a la víctima”, declaró.

Galán pidió que sea capturado por tentativa de feminicidio

Acto seguido, les pidió a las autoridades que modifiquen el caso, para que no sea de lesiones personales, sino que quede tipificado como tentativa de feminicidio. Sumado a ello, solicitó que le impongan medida de aseguramiento mientras avanza el proceso.

Actos violentos como este no pueden tener espacio en nuestra sociedad. El agresor debe estar en la cárcel y todas las decisiones deben priorizar la protección de la víctima.

La Fiscalía también se refirió al hecho y entregó detalles. En primer lugar, reveló que a la mujer le proporcionaron las medidas de protección y se dispuso de una mesa de trabajo para validar el dictamen preliminar de Medicina Legal.

Confirmó que el hombre fue señalado por lesiones personales y daño en bien ajeno, por lo cual no se aplicó la medida de aseguramiento. Aunque precisó que estando en libertad seguirá vinculado al proceso.