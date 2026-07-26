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Quedó libre el hombre que le propinó golpiza a una mujer en Bogotá: Fiscalía y Galán se pronunciaron

La Fiscalía explicó por qué el hombre no quedó tras las rejas. Paralelamente, el alcalde cuestionó la decisión.

Hombre que golpeó a una mujer quedó libre.
Hombre que golpeó a una mujer quedó libre. Foto: Noticias RCN.

Noticias RCN

julio 26 de 2026
11:06 a. m.
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Por medio de redes sociales, se viralizó un video en el que se mostró la brutal golpiza que le propinó un hombre a una mujer en una panadería ubicada en el norte de Bogotá.

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El hecho se presentó en horas de la noche del jueves 23 de julio. La información preliminar indica que el hombre le habría renunciado a la mujer, quien sería la dueña del establecimiento.

¿Por qué quedó en libertad?

Se cree que la mujer le dijo que le iba a pagar hasta final de mes, lo cual desató la ira de este hombre. Tras soltar el trapero, golpeó a la dueña y la arrastró del pelo por las instalaciones.

Minutos después, la víctima fue socorrida por los vecinos, quienes también la ayudaron a cerrar la puerta, dejando al señalado agresor adentro. Posteriormente, lo capturaron, pero luego quedó libre.

A través de X, se pronunció el alcalde Carlos Fernando Galán. Por un lado, calificó de inexplicable la decisión de dejar al hombre en libertad.

Sostuvo que, si bien la Policía y la Secretaría de Seguridad actuaron a tiempo, las autoridades judiciales decidieron no poner tras las rejas a esta persona. “Esta decisión es inaceptable y pone en claro riesgo a la víctima”, declaró.

Galán pidió que sea capturado por tentativa de feminicidio

Acto seguido, les pidió a las autoridades que modifiquen el caso, para que no sea de lesiones personales, sino que quede tipificado como tentativa de feminicidio. Sumado a ello, solicitó que le impongan medida de aseguramiento mientras avanza el proceso.

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Actos violentos como este no pueden tener espacio en nuestra sociedad. El agresor debe estar en la cárcel y todas las decisiones deben priorizar la protección de la víctima.

La Fiscalía también se refirió al hecho y entregó detalles. En primer lugar, reveló que a la mujer le proporcionaron las medidas de protección y se dispuso de una mesa de trabajo para validar el dictamen preliminar de Medicina Legal.

Confirmó que el hombre fue señalado por lesiones personales y daño en bien ajeno, por lo cual no se aplicó la medida de aseguramiento. Aunque precisó que estando en libertad seguirá vinculado al proceso.

 

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