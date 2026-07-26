CANAL RCN
Internacional

Revelan la identidad del principal sospechoso del atropellamiento durante desfile en Berlín

El hombre de 21 años es un alemán con raíces libanesas. Al parecer, cometió el crimen por motivos religiosos.

Foto: AFP.
Foto: AFP.

AFP

julio 26 de 2026
10:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades alemanas llevan a cabo un operativo para buscar al joven de 21 años señalado como principal sospechoso de un atropello deliberado ocurrido cerca de las celebraciones del Orgullo en Berlín. El ataque dejó una persona muerta y al menos 29 heridas.

Un muerto y al menos 15 heridos por atropellamiento en desfile del 'pride' en Berlín
RELACIONADO

Un muerto y al menos 15 heridos por atropellamiento en desfile del 'pride' en Berlín

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, aseguró que los primeros indicios apuntan a una posible motivación terrorista de carácter islamista.

Un muerto y 29 heridos: así va el balance

El sospechoso fue identificado como Abdul Ballout, ciudadano alemán de origen libanés, quien podría estar armado y representar un peligro para la población, según las autoridades.

La Policía describió al joven como una persona delgada, de aproximadamente 1.90 metros de estatura, cabello negro y vestida con una sudadera negra con capucha y pantalones blancos.

Las fuerzas de seguridad también realizaron un operativo en un inmueble ubicado cerca del lugar del ataque, que, según medios locales, sería la residencia del sospechoso.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 10:00 p.m. del sábado 25 de julio, cuando una minivan blanca embistió a varias personas en el extremo sur del parque Tiergarten, centro de Berlín.

¿Quién es el principal sospechoso?

Además del atropello, las autoridades informaron sobre personas heridas con arma blanca. Aunque inicialmente se reportaron 16 lesionados, el balance fue actualizado posteriormente a 29 heridos, tres de ellos en estado grave y con riesgo para sus vidas.

Hombre habría drogado, abusado y grabado a decenas de mujeres que conocía por apps de citas en Alemania
RELACIONADO

Hombre habría drogado, abusado y grabado a decenas de mujeres que conocía por apps de citas en Alemania

La búsqueda se extendió por la zona con apoyo de helicópteros equipados con sistemas de detección térmica, pero el sospechoso no fue localizado de inmediato. La Policía difundió una fotografía y pidió a la ciudadanía aportar cualquier dato que permita establecer su paradero.

El ataque ocurrió a pocos cientos de metros del tramo final del desfile del Orgullo y del escenario principal instalado cerca de la Puerta de Brandeburgo. La jornada, que había reunido a cientos de miles de personas, terminó marcada por la tragedia.

Medios alemanes señalaron que Ballout habría intentado viajar a Siria en 2025 para unirse al grupo yihadista Estado Islámico, pero fue detenido en Líbano. Posteriormente habría sido trasladado a Alemania, donde, según esas versiones, recibió en 2026 una condena por preparar un acto grave de violencia subversiva.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Alemania

Un muerto y al menos 15 heridos por atropellamiento en desfile del 'pride' en Berlín

Incendios

Esto es lo que está causando el humo de los incendios forestales en Francia y España

Nicolás Maduro

Banderas de EE. UU. e Israel ardieron en Caracas: chavistas protestaron por la captura de Maduro

Otras Noticias

Medellín

Aprueban proyecto que autoriza suscribir el contrato para modernizar el Atanasio Girardot

El Concejo de Medellín dio el visto bueno para que el alcalde suscriba el contrato.

Enfermedades

¿Por qué muchas personas se despiertan justo antes de que suene la alarma? Esto dicen los expertos

Los investigadores advierten que este fenómeno no ocurre de la misma manera en todas las personas.

Mundial de fútbol

El impacto del Mundial en los comercios de Colombia: el torneo dejó balance positivo

Tour de Francia

🔴 En VIVO: se corre la última etapa del Tour de Francia 2026 con el tradicional recorrido por París

Masterchef Celebrity Colombia

Lo que no se vio en MasterChef Celebrity: Mariana Mozo terminó en urgencias