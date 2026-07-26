Revelan la identidad del principal sospechoso del atropellamiento durante desfile en Berlín

Las autoridades alemanas llevan a cabo un operativo para buscar al joven de 21 años señalado como principal sospechoso de un atropello deliberado ocurrido cerca de las celebraciones del Orgullo en Berlín. El ataque dejó una persona muerta y al menos 29 heridas.

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, aseguró que los primeros indicios apuntan a una posible motivación terrorista de carácter islamista.

Un muerto y 29 heridos: así va el balance

El sospechoso fue identificado como Abdul Ballout, ciudadano alemán de origen libanés, quien podría estar armado y representar un peligro para la población, según las autoridades.

La Policía describió al joven como una persona delgada, de aproximadamente 1.90 metros de estatura, cabello negro y vestida con una sudadera negra con capucha y pantalones blancos.

Las fuerzas de seguridad también realizaron un operativo en un inmueble ubicado cerca del lugar del ataque, que, según medios locales, sería la residencia del sospechoso.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 10:00 p.m. del sábado 25 de julio, cuando una minivan blanca embistió a varias personas en el extremo sur del parque Tiergarten, centro de Berlín.

¿Quién es el principal sospechoso?

Además del atropello, las autoridades informaron sobre personas heridas con arma blanca. Aunque inicialmente se reportaron 16 lesionados, el balance fue actualizado posteriormente a 29 heridos, tres de ellos en estado grave y con riesgo para sus vidas.

La búsqueda se extendió por la zona con apoyo de helicópteros equipados con sistemas de detección térmica, pero el sospechoso no fue localizado de inmediato. La Policía difundió una fotografía y pidió a la ciudadanía aportar cualquier dato que permita establecer su paradero.

El ataque ocurrió a pocos cientos de metros del tramo final del desfile del Orgullo y del escenario principal instalado cerca de la Puerta de Brandeburgo. La jornada, que había reunido a cientos de miles de personas, terminó marcada por la tragedia.

Medios alemanes señalaron que Ballout habría intentado viajar a Siria en 2025 para unirse al grupo yihadista Estado Islámico, pero fue detenido en Líbano. Posteriormente habría sido trasladado a Alemania, donde, según esas versiones, recibió en 2026 una condena por preparar un acto grave de violencia subversiva.