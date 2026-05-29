CANAL RCN
Economía

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este viernes 29 de mayo

Consulte el resultado oficial del Super Astro Sol de hoy, viernes 29 de mayo de 2026. Verifique el número ganador, el signo zodiacal y cómo reclamar el premio.

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este viernes 29 de mayo
Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

mayo 29 de 2026
03:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Solvolvió a jugar este viernes 29 de mayo de 2026 y miles de apostadores en Colombia ya revisan sus resultados para saber si lograron acertar el signo y el número ganador de uno de los juegos de azar más populares del país.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 23 de mayo de 2026: conozca el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 23 de mayo de 2026: conozca el premio mayor

Este sorteo se realiza diariamente y suele generar gran expectativa entre quienes buscan llevarse un importante premio con una apuesta sencilla.

El juego combina un número de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco, lo que lo convierte en una modalidad diferente frente a otras loterías tradicionales que se juegan en Colombia.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 29 de mayo: número ganador

El resultado del Super Astro Sol de este viernes 29 de mayo de 2026 dejó como ganador el número XXXX bajo el signo XXXX.

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este jueves 28 de mayo
RELACIONADO

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este jueves 28 de mayo

Como ocurre cada día, los jugadores pueden consultar el resultado oficial a través de canales autorizados y plataformas digitales habilitadas para verificar si obtuvieron algún premio. Además del acumulado principal, existen diferentes categorías de pago dependiendo de la cantidad de aciertos realizados en la apuesta.

El Super Astro se ha consolidado como uno de los juegos más seguidos en el país debido a la facilidad para participar y a los premios que entrega diariamente.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Para participar en el Super Astro Sol, los jugadores deben escoger un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. Si ambas selecciones coinciden con el resultado oficial del sorteo, el apostador obtiene el premio mayor.

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 19 de mayo de 2026
RELACIONADO

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 19 de mayo de 2026

También existen premios parciales para quienes logran acertar solo algunas combinaciones del resultado final. El valor de la apuesta puede variar dependiendo del monto que cada persona decida jugar.

El sorteo del Super Astro Sol se realiza todos los días y hace parte de los juegos de azar autorizados en Colombia. Los organizadores recomiendan revisar siempre los resultados en canales oficiales y conservar el comprobante de la apuesta para cualquier reclamación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Reconocido centro comercial estrena una de las tiendas de 'running' y 'lifestyle' más modernas de Colombia

Finanzas personales

Tasas altas ahogan la rentabilidad financiera en Colombia: ¿Cómo la IA está salvando el negocio?

Dólar

Así abrió el precio del dólar hoy viernes 29 de mayo: conozca su precio

Otras Noticias

Paloma Valencia

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella destapan sus últimas cartas a pocos días de las elecciones

Juan Lozano, director de La FM, conversó con los dos candidatos. Iván Cepeda fue invitado, pero no asistió por motivos de agenda.

México

Estos son los zapatos secretos con los que migrantes intentan burlar la frontera de EE. UU. : no dejan huella

Autoridades en Arizona revelaron uno de los métodos más usados por redes de tráfico de personas para intentar cruzar ilegalmente desde México.

Artistas

Maluma se quebró al recordar a Yeison Jiménez

Copa Sudamericana

Estos serían los rivales de Santa Fe y Medellín en caso de clasificar en los playoffs de Sudamericana

Elecciones presidenciales 2026

3 de cada 10 personas evitan hablar de política para no pelear con sus familiares