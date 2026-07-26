¿Por qué muchas personas se despiertan justo antes de que suene la alarma? Esto dicen los expertos

A muchas personas les ha ocurrido: programan la alarma para las 6:00 de la mañana y, de manera inesperada, abren los ojos a las 5:58. En algunos casos, incluso se despiertan justo unos minutos antes de la hora fijada, como si el cuerpo supiera exactamente cuándo debe comenzar el día.

Aunque puede parecer una coincidencia o incluso una especie de “sexto sentido”, la ciencia tiene una explicación relacionada con el funcionamiento del ritmo circadiano, el sistema interno que ayuda al organismo a regular los ciclos de sueño y vigilia.

Cuando una persona mantiene horarios relativamente constantes para acostarse y levantarse, el organismo puede aprender ese patrón. El cerebro no necesita “escuchar” la alarma para saber que se aproxima la hora habitual de despertar: el cuerpo comienza a prepararse gradualmente para pasar del sueño a la vigilia.

¿Qué papel juega el reloj biológico?

El cuerpo humano cuenta con un sistema interno que funciona aproximadamente en ciclos de 24 horas y que está influido, entre otros factores, por la luz y la oscuridad.

Este reloj biológico ayuda a coordinar diferentes procesos, como el sueño, la temperatura corporal y la liberación de hormonas. Cuando una persona se levanta regularmente a una hora similar, ese patrón puede convertirse en una señal para el organismo.

Por eso, después de varios días siguiendo una rutina parecida, el cuerpo puede empezar a acercarse naturalmente al momento de despertar. Esto no significa que exista un mecanismo que “lea” la hora exacta como un reloj, sino que diferentes procesos biológicos comienzan a cambiar de manera anticipada.

¿Qué tiene que ver el cortisol con despertarse antes de la alarma?

Uno de los elementos más estudiados es el cortisol, una hormona que participa en la respuesta del organismo ante diferentes demandas y que normalmente sigue un ritmo diario.

Diversas investigaciones han observado que los niveles de cortisol suelen aumentar alrededor del periodo del despertar. Este incremento forma parte de una respuesta conocida en la literatura científica como respuesta del cortisol al despertar.

El objetivo de este proceso sería ayudar al organismo a pasar del estado de reposo a uno de mayor activación. En otras palabras, el cuerpo comienza a prepararse para estar despierto y activo.

Sin embargo, la ciencia también ha encontrado que este proceso es más complejo de lo que se pensaba. Estudios recientes han cuestionado si el simple hecho de despertar provoca por sí solo un aumento adicional en la velocidad de liberación de cortisol.

Algunas investigaciones sugieren que el ritmo circadiano y el momento del sueño tienen un papel fundamental en los cambios hormonales observados durante la mañana. (PMC)

¿La rutina puede “enseñarle” al cuerpo cuándo despertar?

La evidencia científica apunta a que la regularidad de los horarios puede ayudar a sincronizar el organismo.

Cuando una persona se acuesta y se despierta aproximadamente a la misma hora durante varios días, el cuerpo recibe señales repetidas que pueden fortalecer el patrón de sueño-vigilia. La luz, los horarios de comida, la actividad física y la rutina diaria también pueden influir en la sincronización del reloj biológico.

Por eso, alguien que durante semanas se levanta a las 6:00 de la mañana puede comenzar a despertarse espontáneamente cerca de esa hora. En cambio, cuando los horarios cambian constantemente, es más difícil que el organismo anticipe con precisión el momento de despertar.

¿Entonces el cuerpo realmente sabe qué hora es?

No exactamente. El organismo no “mira” un reloj, pero cuenta con sistemas biológicos capaces de organizar procesos en el tiempo.

La combinación del reloj circadiano, los hábitos diarios, la exposición a la luz y los cambios hormonales puede hacer que el cuerpo se prepare para despertar aproximadamente a una hora determinada.

Por eso, despertarse antes de la alarma puede ser una señal de que el organismo se ha acostumbrado a una rutina. Pero no es un fenómeno que ocurra siempre ni que tenga una precisión perfecta.