🔴EN VIVO🔴 Etapa 20 del Giro de Italia: vea la última fracción de montaña en directo

El Giro de Italia 2026 llega a uno de sus momentos definitivos. Este sábado 30 de mayo se disputa la última etapa de alta montaña de la competencia, una jornada llamada a mover la clasificación general antes del tradicional recorrido final en Roma.

Con dos exigentes puertos de montaña en el trazado, los equipos y corredores afrontan una de las últimas oportunidades reales para marcar diferencias en la carrera. Entre los nombres que generan expectativa aparece el colombiano Egan Bernal, quien encara el desafío ubicado en la décima casilla de la clasificación general.

El ciclista nacido en Zipaquirá tendrá una jornada determinante para intentar mejorar posiciones, defender su lugar dentro del grupo de privilegio o incluso buscar una actuación destacada en una etapa diseñada para escaladores.

¿Puede Egan Bernal sorprender en la montaña?

La alta montaña suele representar un terreno favorable para corredores con las características de Egan Bernal. A lo largo de su carrera, el colombiano ha demostrado capacidad para responder en jornadas de máxima exigencia, especialmente cuando las pendientes prolongadas y el desgaste acumulado hacen selección natural entre los favoritos.

Aunque el top de la clasificación presenta diferencias importantes, las etapas de montaña tienen la particularidad de alterar cualquier pronóstico. Un ataque oportuno, una estrategia agresiva o un mal día de alguno de los rivales pueden abrir la puerta a movimientos inesperados.

Bernal llega a esta última prueba montañosa con la necesidad de encontrar sensaciones sólidas y cerrar su participación en Italia dejando una imagen competitiva. Más allá de la posición final, el rendimiento en este tipo de recorridos suele convertirse en una referencia importante para medir el estado deportivo de los grandes nombres del pelotón.

¿Qué está en juego antes del paseo final por Roma?

La jornada sabatina no solo definirá posibles movimientos entre los aspirantes al título. También será fundamental para terminar de organizar el top-10 de la clasificación general, donde varios corredores todavía mantienen opciones de ganar o perder posiciones.

Cada segundo puede tener valor en una etapa de estas características. Las bonificaciones, los ataques en los ascensos y la resistencia en los kilómetros finales podrían influir directamente en la tabla general antes del cierre ceremonial del domingo.

Tras esta exigente batalla de montaña, el Giro de Italia pondrá rumbo a Roma para su última jornada, tradicionalmente considerada como el paseo de celebración para el líder y los equipos protagonistas de la edición.

Los aficionados colombianos podrán seguir de cerca el desempeño de Egan Bernal y el desenlace de la competencia a través de la transmisión en vivo del Canal RCN, disponible también por el canal oficial de Deportes RCN en YouTube y mediante la aplicación oficial del medio.