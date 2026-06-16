La Secretaría Distrital de Movilidad y Transmilenio anunciaron medidas especiales de operación para los partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los ciudadanos una vez finalicen los encuentros que se disputarán en horario nocturno.

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La decisión se tomó teniendo en cuenta que el debut de la Selección Colombia en el Mundial se jugará el miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán. El partido comenzará sobre las 9:00 p.m. y terminará aproximadamente a las 11:00 p.m., horario en el que normalmente termina la operación del sistema de transporte.

¿Hasta qué hora funcionará Transmilenio durante los partidos de la Selección Colombia?

El subsecretario de Movilidad de Bogotá, Jhon Alexander González, informó que Transmilenio extenderá su horario de operación después de las 11:00 p.m. hasta las 11:45 p.m. para atender la demanda de usuarios al término de los encuentros de la Selección Colombia.

Según explicó el funcionario, la ampliación de la cobertura permitirá ofrecer alternativas de transporte a quienes sigan los partidos y requieran movilizarse en la ciudad durante la noche. Cabe recordar que el segundo partido ante República Democrática del Congo el 23 de junio, tendrá un horario similar.

¿Qué estaciones y zonas tendrán refuerzos de movilidad?

Las autoridades indicaron que los principales esfuerzos operativos se concentrarán en los sectores de El Campín y Museo Nacional, debido a la alta afluencia de personas prevista para los partidos del 17 y del 23 de junio. En estas estaciones se dispondrán rutas especiales y una ampliación de la cobertura horaria.

Adicionalmente, el componente zonal contará con refuerzos en los parques metropolitanos Fontanar del Río y el Tunal, lugares donde estarán ubicadas las fan zones oficiales con pantallas gigantes para la transmisión de los partidos de Colombia.