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¿Cómo conectar con su comunidad digital y fortalecer la relación con sus seguidores?

Construir una comunidad digital va más allá de sumar seguidores. Conozca las claves para generar confianza, participación y conexión real con su audiencia en redes sociales.

Foto: Freepik
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Noticias RCN

junio 16 de 2026
09:15 p. m.
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En un entorno digital donde las redes sociales cambian constantemente y captar la atención de los usuarios es cada vez más difícil, las marcas han comenzado a comprender que el verdadero éxito no depende únicamente de sumar seguidores.

Hoy, la clave está en construir comunidades sólidas y comprometidas que generen confianza y sentido de pertenencia.

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De acuerdo con datos de la consultora BDC, las comunidades de nicho permiten a las empresas retener a más del 85 % de sus clientes gracias a la cercanía y conexión que logran establecer con su audiencia. Sin embargo, para muchas organizaciones este sigue siendo un reto pendiente.

La conexión vale más que el alcance

Según la estratega digital Mónica Montañez, uno de los errores más frecuentes de las empresas es confundir popularidad con comunidad. "Cada vez más estas entienden la importancia de tener presencia en redes sociales, pero son pocas las que realmente saben construir una comunidad.

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La mayoría sigue enfocada en conseguir seguidores, publicar promociones o aumentar las visualizaciones, cuando en realidad una comunidad se construye generando conversación, confianza y conexión constante", explica.

La experta señala que cuando una marca utiliza sus canales únicamente para vender, corre el riesgo de perder relevancia entre sus seguidores. Los usuarios buscan contenido que aporte valor, resuelva inquietudes o genere cercanía, más allá de una oferta comercial.

Cinco claves para construir una comunidad digital sólida

El primer paso consiste en conocer profundamente a la audiencia. Identificar intereses, necesidades y comportamientos permite desarrollar mensajes más efectivos y relevantes.

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La escucha activa también juega un papel fundamental. Analizar preguntas, comentarios y tendencias ayuda a transformar la comunicación en una conversación real con los usuarios.

Además, las marcas deben humanizar su imagen mostrando historias, procesos y aprendizajes. Los consumidores suelen conectar más fácilmente con personas que con mensajes corporativos impersonales.

Otro aspecto importante es crear espacios de participación donde los seguidores puedan opinar y compartir experiencias.

Finalmente, la constancia es indispensable. Responder comentarios, atender mensajes y mantener una presencia activa son acciones que fortalecen la confianza y permiten construir relaciones duraderas en el entorno digital.

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