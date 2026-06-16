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Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 16 de junio de 2026

Conoce los resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila de hoy, martes 16 de junio de 2026, y verifica si eres uno de los afortunados ganadores.

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 16 de junio de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

junio 16 de 2026
09:30 p. m.
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Miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos este martes 16 de junio de 2026 a los sorteos de las loterías de la Cruz Roja y del Huila, dos de los juegos de azar más tradicionales del país.

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Como ocurre cada semana, los participantes esperan conocer si la suerte estuvo de su lado y si alguno de los números apostados coincidió con los resultados oficiales.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 16 de junio de 2026

La Lotería de la Cruz Roja realizó una nueva edición de su sorteo este martes, entregando importantes premios entre los jugadores que participaron en todo el país.

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  • Premio mayor: XXXX de la serie XXX

Los resultados oficiales pueden ser consultados a través de los canales autorizados de la lotería una vez finaliza el sorteo.

Resultado de la Lotería del Huila del 16 de junio de 2026

Por su parte, la Lotería del Huila también llevó a cabo su sorteo correspondiente a este martes, despertando la expectativa de miles de apostadores que buscan llevarse alguno de los millonarios premios disponibles.

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  • Premio mayor: XXXX de la serie XXX

Además del premio principal, la lotería entregó diferentes premios secos entre los números favorecidos durante la jornada.

Los jugadores deben verificar cuidadosamente sus billetes y confirmar la información únicamente en medios oficiales para evitar confusiones.

Tanto la Lotería de la Cruz Roja como la Lotería del Huila continúan siendo dos de las opciones más populares entre quienes participan semanalmente en sorteos de azar en Colombia.

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