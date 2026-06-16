VIDEO | Messi firma doblete ante Argelia y acerca a Argentina a la victoria

Lionel Messi sigue escribiendo capítulos memorables en su última Copa del Mundo. El capitán de Argentina volvió a aparecer en el momento indicado y marcó el segundo gol de la Albiceleste frente a Argelia, ampliando la ventaja a 2-0 en el compromiso correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

Luego de haber abierto el marcador con un espectacular remate de media distancia en la primera parte, el astro argentino volvió a hacerse presente en el minuto 60 para encaminar el triunfo de los dirigidos por Lionel Scaloni.

Messi aprovechó un rebote y no perdonó a Argelia

La jugada nació de una nueva aproximación ofensiva de Argentina, que mantuvo el control del partido durante buena parte del encuentro. Tras una acción de peligro dentro del área, el arquero argelino Zidane logró contener inicialmente el ataque, pero dejó un rebote que terminó siendo letal.

Atento a la jugada y demostrando su instinto goleador, Messi apareció en el lugar indicado para capturar el balón suelto y enviarlo al fondo de la red. El gol desató la celebración de los aficionados argentinos y confirmó el dominio de la selección sudamericana sobre su rival.

Con esta anotación, el delantero del Inter Miami alcanzó su segundo tanto en el Mundial 2026 y reafirmó su papel como líder futbolístico de la Albiceleste.

Argentina toma el control del grupo

El doblete de Messi permitió a Argentina acercarse a una victoria muy importante en su estreno mundialista. Más allá del resultado parcial, el rendimiento colectivo del equipo dejó señales positivas de cara a los próximos compromisos del torneo.

Para Messi, además, el inicio no podría ser mejor. El campeón del mundo en Catar 2022 comenzó esta nueva aventura mundialista siendo protagonista y demostrando que todavía tiene la capacidad de decidir partidos en la máxima cita del fútbol.