Keiko Fujimori amplía ventaja en el conteo oficial de votos en Perú

La candidata derechista Keiko Fujimori mantiene la delantera en el ajustado balotaje presidencial de Perú y amplió su ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez, según los resultados oficiales actualizados este martes por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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Con el 99% de las actas escrutadas, Fujimori suma el 50,097% de los votos frente al 49,903% de Sánchez. La diferencia es de poco más de 35.000 sufragios, en un universo superior a los 19 millones contabilizados. La segunda vuelta se celebró el 7 de junio.

Actas impugnadas retrasan la proclamación

La ONPE informó que aún deben revisarse actas observadas que contienen unos 256.000 votos, lo que podría demorar la proclamación del ganador “entre dos semanas o hasta fin de mes”.

El candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, Luis Galarreta, señaló que su partido esperará el 100% del conteo antes de declararse vencedor: “Nosotros vamos a esperar que esto termine para ya poder hablar de elección ó virtualmente electos”, dijo a la radio RPP.

Denuncias de irregularidades y protestas

En paralelo, Juntos por el Perú denunció “falta de transparencia de los organismos que llevan el proceso electoral, el cambio de reglas electorales y una serie de irregularidades”, aunque no precisó detalles.

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La postura marca un giro respecto a la semana pasada, cuando Sánchez lideraba el conteo y su partido aseguró que respetaría el veredicto. La agrupación convocó a una marcha de protesta para este viernes en Lima.

La delegación de la Unión Europea, por su parte, destacó que la segunda vuelta se desarrolló de manera “tranquila y ordenada”, pese a la fuerte polarización de la campaña.

El balotaje enfrentó a Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, encarcelado tras un fallido autogolpe en 2022. Fujimori compite por cuarta vez por la presidencia, mientras que Sánchez se presenta por primera vez.

El vencedor asumirá el 28 de julio en reemplazo del presidente interino José María Balcázar, para un mandato de cinco años.