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SUPER ASTRO SOL: este fue el número y el signo ganador hoy 18 de julio de 2026

¡Se revelaron los primeros ganadores del fin de semana luego del sorteo del Super Astro Sol de este 18 de junio! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

julio 18 de 2026
02:20 p. m.
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Cada fecha del calendario tiene su propio lugar dentro del Super Astro Sol. Con cada nueva edición, el juego asigna una combinación exclusiva al día en que se realiza el sorteo, de manera que cada jornada queda identificada por cuatro cifras y un signo zodiacal que pasan a representar oficialmente esa edición.

Este 18 de julio de 2026, el Super Astro Sol celebró un nuevo sorteo y confirmó la combinación correspondiente a la fecha. Como ocurre diariamente, el resultado divulgado pertenece únicamente a esta edición y constituye la información oficial del juego para quienes consultan las cifras del día.

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La dinámica del Super Astro Sol se mantiene constante a lo largo del tiempo, pero el desenlace siempre cambia. Esa es una de las características que distingue cada jornada: aunque el procedimiento es el mismo, la combinación obtenida nunca corresponde a otra fecha, sino exclusivamente al sorteo realizado durante esta edición.

Además de la secuencia numérica, el resultado incorpora un signo zodiacal, elemento que forma parte de la combinación oficial. Ambos componentes deben interpretarse conjuntamente, ya que integran el dato completo anunciado al finalizar el sorteo.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 18 de julio de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 18 de julio de 2026

Como cada sábado, los apostadores del Super Astro Sol se conectaron con el sorteo a las 4:00 de la tarde y conocieron la siguiente combinación ganadora:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

La combinación del día identifica esta edición del Super Astro Sol

El resultado publicado resume completamente la edición de este sábado. A partir de la divulgación de las cifras, la combinación queda asociada a esta fecha y se convierte en la referencia oficial para quienes buscan conocer el desenlace del Super Astro Sol.

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De esta manera, el juego incorpora una nueva edición a su programación diaria, manteniendo la dinámica que lo caracteriza: un sorteo por jornada y una combinación distinta para cada fecha. El resultado correspondiente al 18 de julio de 2026 permanecerá identificado con este día y será la referencia oficial de esta edición.

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