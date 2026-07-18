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Aterradoras lluvias en Chile dejan cuatro muertos y más de 500 damnificados

Las precipitaciones han causado graves inundaciones en el centro y sur de Chile, dejando a miles de personas sin electricidad y daños materiales.

Noticias RCN

julio 18 de 2026
12:53 p. m.
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Las intensas lluvias que azotan el centro-sur de Chile dejan un saldo de cuatro personas fallecidas, un desaparecido y 516 damnificados.

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Las regiones de Valparaíso, Coquimbo, La Araucanía, Bío Bío y la Región Metropolitana concentran el mayor número de afectados por este temporal que no da tregua.

El gobierno chileno coordina acciones de emergencia mientras los pronósticos meteorológicos no indican un cese inmediato de las lluvias en el centro-sur del país, lo que mantiene en vilo a miles de habitantes de las zonas afectadas.

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Los graves estragos de las lluvias en Chile

Las precipitaciones han provocado graves inundaciones y daños materiales en diversas localidades.

La situación se ha tornado crítica en múltiples sectores donde los residentes fueron sorprendidos por deslizamientos y acumulación de escombros.

"Al principio pensé que era un trueno, pero luego vi gente corriendo. No llevaba pantalones, así que me vestí y cuando salí vi todo lleno de escombros. La grúa estaba encima de mi coche, salía agua y también gas", explicó Sergio Pereira, uno de los afectados por lluvias.

En zonas costeras, la combinación de lluvias torrenciales con marejadas intensificó los daños.

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Miles de chilenos no tienen energía eléctrica

El corte de energía eléctrica afecta a más de 365.000 personas en las regiones impactadas, complicando las labores de rescate y la atención a los damnificados.

Las autoridades chilenas han desplegado equipos de emergencia para evaluar los daños y brindar asistencia a las familias afectadas.

Ante la acumulación de agua en diversas vías, las autoridades han solicitado a la ciudadanía extremar precauciones al movilizarse por las carreteras y evitar desplazamientos innecesarios mientras continúan las precipitaciones.

Los organismos de protección civil mantienen alertas activas en las regiones más comprometidas.

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