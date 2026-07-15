SUPER ASTRO SOL: este fue el número y el signo ganador hoy 15 de julio de 2026

El Super Astro Sol vuelve a captar la atención de miles de colombianos este 15 de julio de 2026, una jornada en la que los jugadores esperan conocer la combinación ganadora de uno de los sorteos más populares del país. Este juego de azar combina un número de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco, una característica que lo diferencia de otras modalidades de lotería y chance.

El sorteo de Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado en horas de la tarde y es transmitido por Youtube. Para participar, los apostadores deben elegir un número entre el 0000 y el 9999, además de seleccionar un signo zodiacal. Si ambas elecciones coinciden con el resultado oficial, el premio principal puede alcanzar hasta 42.000 veces el valor apostado, de acuerdo con las reglas del juego.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 15 de julio de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 15 de julio de 2026

Las balotas fueron verificadas por un delegado de Coljuegos y, finalmente, se anunció que la combinación ganadora fue:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

¿A qué hora se juega el Super Astro Sol?

La programación habitual establece que el Super Astro Sol se sortea alrededor de las 4:00 p. m. (hora de Colombia). Una vez finaliza el proceso, los resultados son publicados en los canales oficiales y en los principales portales especializados en loterías para que los participantes puedan verificar si obtuvieron algún premio.

Es importante recordar que los premios no solo dependen de acertar las cuatro cifras y el signo zodiacal. También existen categorías de pago para quienes coinciden parcialmente con el número ganador y el signo, según el plan oficial de premios vigente. Esto ofrece más oportunidades de obtener una recompensa, aunque el premio mayor sigue siendo el objetivo de la mayoría de los jugadores.

Recomendaciones antes de consultar el resultado del Super Astro Sol

Si participaste en el sorteo de este 15 de julio de 2026, conserva tu comprobante de apuesta en buen estado hasta confirmar el resultado oficial. Una vez se anuncie la combinación ganadora, verifica cuidadosamente las cuatro cifras y el signo zodiacal, ya que ambos elementos son determinantes para establecer el premio correspondiente.

Asimismo, es recomendable consultar únicamente fuentes oficiales o sitios reconocidos que publiquen los resultados una vez sean confirmados por la organización del juego. De esta manera, evitarás confusiones y podrás conocer con certeza si tu apuesta resultó ganadora. Recuerda que los premios deben reclamarse siguiendo los procedimientos establecidos por el operador autorizado y dentro de los plazos fijados por la reglamentación vigente.