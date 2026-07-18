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Alerta por aumento de infartos en Argentina en el Mundial 2026: un caso por hora post-partido

Unidades de cardiología reportan un incremento significativo de infartos y disecciones aórticas tras encuentros de la selección albiceleste.

Alerta por aumento de infartos en Argentina en el Mundial 2026: un caso por hora post-partido
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 18 de 2026
01:47 p. m.
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La pasión futbolística está cobrando un precio médico alarmante. Unidades de cardiología en Argentina han reportado un incremento significativo de emergencias cardiovasculares durante los partidos de la selección nacional en el Mundial, especialmente tras los encuentros contra Egipto y Suiza.

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De acuerdo con información de hospitales argentinos, se ha triplicado la incidencia de infartos, registrándose aproximadamente uno por hora durante las seis horas posteriores a los partidos.

Esta cifra representa un aumento extraordinario respecto a los índices habituales de emergencias cardíacas en el país.

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Alerta por emergencias cardiacas en Argentina por el Mundial

Alan Siga, cardiólogo del ICBA, se trata de condiciones médicas considerablemente más graves que un infarto común y que requiere intervención quirúrgica inmediata:

No son infartos, sino que hemos detectado disecciones aórticas, que es una emergencia quirúrgica, que es cuando básicamente se rompe la aorta, que es la arteria principal del cuerpo.

El caso más complejo ocurrió durante el partido contra Egipto, donde se presentaron tres disecciones aórticas en una misma tarde.

Pasó en el partido con Egipto que hubo tres durante la misma tarde, lo cual es extremadamente inusual. Habitualmente, como mucho, hay dos por mes.

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¿Por qué se están infartando los argentinos durante el Mundial 2026?

Los especialistas atribuyen este fenómeno a la intensidad emocional con que los hinchas argentinos viven los partidos de su selección.

La albiceleste ha llevado al límite a sus seguidores con remontadas y goles en los últimos minutos, generando niveles de estrés cardiovascular peligrosos.

Un aficionado que experimentó uno de esos casos explicó que durante el partido:

Me quedé en los pisos y necesitaba respirar, respirar, respirar. Y ahí es donde dije, bueno, ya está. Y me senté. Fue un desmayo que habrá sido dos segundos, un segundo, cinco segundos, pero creo que lo necesitaba.

Las autoridades sanitarias argentinas han emitido alertas importantes recomendando precauciones especiales a personas con condiciones cardiovasculares preexistentes durante los partidos.

Sugieren evitar el consumo excesivo de alcohol, mantenerse hidratado y, en caso de presentar síntomas como dolor en el pecho, dificultad respiratoria o mareos, buscar atención médica inmediata.

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