Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 29 de diciembre de 2025

Consulta los resultados oficiales de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima del lunes 29 de diciembre de 2025. Verifica si tu número es ganador y conoce los premios.

Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
09:30 p. m.
Este lunes 29 de diciembre de 2025, los aficionados a los juegos de azar en Colombia estuvieron atentos a los resultados de dos de las loterías más tradicionales del país: la Lotería de Cundinamarcay la Lotería del Tolima.

Ambos sorteos se realizaron como es habitual en la jornada de la noche, repartiendo premios millonarios tanto para quienes acertaron el número mayor como para quienes consiguieron coincidencias parciales en las categorías secundarias.

Resultados de las Loterías de Cundinamarca del 29 de diciembre de 2025

En el sorteo de la Lotería de Cundinamarca correspondiente al lunes 29 de diciembre de 2025, el premio mayor fue ganado con el número X, serie X, otorgando el premio principal a esa combinación.

Además del premio mayor, se entregaron varios premios secos y categorías adicionales con valores significativos, que benefician a los apostadores cuyos tiquetes coincidieron en parte con las cifras ganadoras.

Entre las cifras secundarias se premiaron diferentes combinaciones de números con montos menores, lo que permite que más jugadores puedan recibir incentivos por sus apuestas.

Los resultados oficiales de todos los premios, incluidos los secos de menor valor, pueden confirmarse a través de las publicaciones oficiales de la Lotería de Cundinamarca o en los puntos de venta autorizados.

Resultados de la Lotería del Tolima del 29 de diciembre de 2025

Por su parte, la Lotería del Tolima también celebró su sorteo con éxito el mismo lunes. El resultado principal fue para el número X, serie X, que se llevó el premio mayor del sorteo del día.

Además del gran premio, la lotería tolimense repartió una serie de premios secundarios, incluidos secos de diferentes montos y categorías como revancha, disfrute y otros bonos para los acertantes parciales.

Estos sorteos mantienen la tradición de ofrecer emocionantes oportunidades de ganar grandes sumas de dinero cada semana, y los aficionados pueden verificar sus números ganadores tanto en los portales oficiales como en los puntos físicos de venta.

