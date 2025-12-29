CANAL RCN
Resultado Super Astro Sol hoy 29 de diciembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Resultado Super Astro Sol hoy 29 de diciembre de 2025. Conozca aquí el número y signo ganador del último sorteo de la tarde en Colombia.

Foto: Super Astro y Freepik.

diciembre 29 de 2025
02:22 p. m.
Hoy lunes 29 de diciembre de 2025, miles de jugadores en Colombia consultaron el resultado del Super Astro Sol, uno de los juegos de azar diarios más populares del país.

Cada sorteo genera expectativa porque, al acertar una combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal, los participantes pueden ganar premios significativos, incluso después de las festividades de fin de año.

Resultado del Super Astro Sol hoy 29 de diciembre de 2025

El resultado del Super Astro Sol hoy 29 de diciembre de 2025 dejó como combinación ganadora el número X X X X con el signo zodiacal X.

Esta cifra define a los ganadores de la jornada, quienes deben verificar si su tiquete coincide exactamente para reclamar los premios correspondientes.

Recordemos que Super Astro Sol se juega de lunes a sábado, y su sorteo se realiza en la tarde (4:00 p.m.), con publicación oficial de resultados al concluir la jornada.

Para ganar el premio mayor es necesario acertar las cuatro cifras y el signo, mientras que premios secundarios se otorgan con tres o dos cifras más el signo acertado.

¿Qué hacer si ganaste el Super Astro Sol?

Si tu número y signo coinciden con el resultado de hoy, es importante guardar el tiquete en buen estado, ya que es el único comprobante válido para reclamar el premio.

Los montos se deben reclamar según el valor ganado, y las instrucciones para hacerlo suelen estar disponibles en los puntos de venta y operadores autorizados.

Además, te recomendamos verificar siempre los resultados en los canales oficiales, ya que Super Astro Sol publica datos actualizados diariamente para que puedas confirmar si eres uno de los afortunados ganadores.

