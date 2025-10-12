CANAL RCN
Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 10 de diciembre de 2025

Entre las tres loterías entregaban casi 10 mil millones de pesos como premio mayor. Estos fueron los números ganadores de hoy 10 de diciembre.

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 12 de noviembre de 2025
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
09:31 p. m.
El sorteo de las loterías de Manizales, Valle y Meta jugado este miércoles 10 de diciembre de 2025 ya dejó sus resultados oficiales, y miles de apostadores en todo el país revisaron sus boletos para verificar si resultaron ganadores esta noche.

A continuación, te presentamos los números que salieron favorecidos en cada uno de los principales sorteos, junto con detalles que te ayudarán a confirmar si tu apuesta fue premiada.

Resultados de la Lotería de Manizales 10 de diciembre

La Lotería de Manizales celebró su tradicional sorteo nocturno, ofreciendo un premio mayor que puede cambiar la vida de quien tenga el número afortunado.

En esta ocasión, el número ganador del premio mayor fue X, perteneciente a la serie X, según el reporte oficial del sorteo de hoy.

Los apostadores con resultados parciales o cercanos a los números ganadores pueden acceder a premios secundarios según el plan de pagos de la lotería.

Si tu billete coincide con alguna de estas combinaciones, revisa el procedimiento para reclamar tu premio antes de la fecha límite establecida por la entidad organizadora.

Resultados de la Lotería del Valle y Lotería del Meta

En paralelo, la Lotería del Valle también jugó su sorteo semanal, con un premio mayor que recayó en el número X de la serie X.

Por su parte, la Lotería del Meta cerró la noche con su sorteo correspondiente al mismo día, dando como número favorecido del premio mayor X (serie X).

Recuerda que para reclamar cualquier premio debes presentar tu billete en los puntos autorizados y seguir los lineamientos de cada lotería para el pago oficial. Comprueba bien tus números para saber si esta noche la suerte estuvo de tu lado.

