Resultados de la Lotería de Boyacá del 20 de diciembre de 2025: conoce el premio mayor

La emoción por la Lotería de Boyacámarcó la noche del sábado 13 de diciembre de 2025, cuando miles de apostadores revisaron con ilusión sus boletos para saber si la suerte les favoreció en el último sorteo del año.

Con un premio mayor millonario de $15.000 millones de pesos, la expectativa fue alta y muchos jugadores cruzaron los dedos hasta conocer los números oficiales.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 13 de diciembre de 2025

En el sorteo celebrado como es tradición en la noche del sábado, la Lotería de Boyacá dio a conocer los números ganadores oficiales para el premio mayor de esta edición.

El número afortunado que se llevó el gran premio de $15.000 millones fue X y la serie correspondiente fue X, convirtiendo a quien posea ese billete en millonario de inmediato.

Además del premio mayor, este sorteo ofreció una amplia gama de premios secundarios y secos que también cambiaron la vida de varios apostadores.

Algunos de estos incluyen premios de montos significativos como $1.000 millones, $400 millones y $300 millones, entre otros valores disponibles en categorías “Fortuna”, “Alegría” e “Ilusión”.

Asegúrate de conservar el tiquete en perfecto estado y seguir el procedimiento oficial para reclamar tu premio mayor o cualquiera de las categorías menores.

Para el premio mayor de alta cuantía normalmente se exige realizar el trámite en las oficinas principales designadas por la Lotería de Boyacá, presentando identificación válida y el ticket original.

A quienes no resultaron ganadores en esta ocasión, recuerda que la Lotería de Boyacá se juega semanalmente y sigue siendo una oportunidad para soñar con grandes premios, además de contribuir con programas sociales y de salud en la región.