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SUPER ASTRO LUNA: este es el número y signo ganador de hoy 1 de agosto de 2026

Los ganadores siguen conociendo su suerte tras el sorteo del Super Astro Luna de este 1 de agosto. Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por Gemini.

Noticias RCN

agosto 01 de 2026
09:00 p. m.
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Una vez concluye el Super Astro Luna, todo lo ocurrido durante el sorteo queda representado en una sola combinación. Cuatro cifras y un signo zodiacal resumen el desenlace de la edición y se convierten en la información oficial correspondiente a esa jornada.

Este 1 de agosto de 2026, la modalidad realizó una nueva edición nocturna y dio a conocer el resultado oficial del día. Como es habitual, la combinación quedó integrada por una secuencia numérica y un signo zodiacal, elementos que forman parte del formato característico del juego.

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El Super Astro Luna mantiene una mecánica constante en cada uno de sus sorteos, aunque la combinación cambia en todas las ediciones. Por esa razón, el resultado publicado este sábado identifica únicamente la jornada del 1 de agosto de 2026 y corresponde exclusivamente al sorteo realizado en esta fecha.

Al revisar el desenlace es importante tener en cuenta que las cuatro cifras y el signo zodiacal conforman una única combinación oficial. Ambos componentes deben consultarse de manera conjunta para identificar correctamente el resultado divulgado.

Resultado del Super Astro Luna hoy 1 de agosto de 2026

El Super Astro Luna de este 1 de agosto sorprendió a varios apostadores.

En esta ocasión, la combinación ganadora fue la siguiente:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

El sorteo de este sábado quedó resumido en una sola combinación en el Super Astro Luna

Con la publicación del resultado finaliza una nueva edición del Super Astro Luna. La combinación anunciada pasa a identificar oficialmente el sorteo correspondiente al 1 de agosto de 2026 y será la referencia de esta jornada para quienes consulten el desenlace.

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La próxima edición volverá a generar un nuevo resultado con una combinación diferente. Mientras tanto, las cifras y el signo zodiacal publicados hoy permanecerán como el resultado oficial del primer sorteo nocturno de agosto.

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