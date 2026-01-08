Superfinanciera fijó la tasa de usura de agosto de 2026: ¿Cuánto aumentará el interés de las tarjetas de crédito?

Financiarse a cuotas en Colombia será más costoso a partir de este mes. La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) dio a conocer la certificación de la Tasa Bancaria Corriente y, con ella, el nuevo techo máximo para la tasa de usura que regirá durante todo el mes de agosto de 2026.

De acuerdo con la entidad reguladora, la tasa de usura para la modalidad de crédito de consumo y ordinario —categoría en la que se incluyen las tarjetas de crédito— quedó fijada en un 29,66% efectivo anual (E.A.).

Esta cifra representa un incremento de 0,87 puntos porcentuales (87 puntos básicos) respecto a la tasa vigente durante el mes de julio, que se ubicaba en el 28,79% E.A. Con este ajuste, se frena la tendencia a la baja que venían experimentando diversos productos financieros en meses anteriores, encareciendo directamente los costos de financiación para los usuarios del sistema bancario.

¿Cómo afecta esta medida a su bolsillo?

La tasa de usura representa el límite máximo legal que los establecimientos de crédito y entidades financieras pueden cobrar a sus clientes por concepto de intereses. Cuando esta tasa sube, la gran mayoría de los bancos comerciales reajustan de inmediato las tasas de interés de sus plásticos al máximo permitido.

En la práctica, esto significa que: