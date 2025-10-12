CANAL RCN
Internacional Video

VIDEO | María Corina Machado reapareció en Oslo tras lograr escapar de Venezuela

La líder de la oposición venezolana salió al balcón del Grand Hotel, tras un año y cuatro meses en la clandestinidad en Venezuela.

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
08:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A las 8:26 de la noche, hora Colombia, María Corina Machado reapareció en el Grand Hotel de Oslo, Noruega, para saludar al mundo entero que la esperaba en la ceremonia del Premio Nobel de Paz.

Siendo más de las 2:00 de la madrugada y con temperaturas muy bajas, la líder de la oposición venezolana bajó del balcón principal y se dirigió a las vallas de seguridad para abrazar a cientos de personas que la esperaban. Sus primeras palabras fueron:

Gracias, gracias, gracias.

Atención | María Corina Machado habría llegado a Oslo contra viento y marea
RELACIONADO

Atención | María Corina Machado habría llegado a Oslo contra viento y marea

Así fue la reaparición de María Corina Machado en Oslo

La Nobel de Paz, en su reaparición pública, llevaba una chaqueta negra, un jeans, y decidió abrazar a su gente, a quienes saludaba con emoción y les repetía: "¡Gracias!".

Desde el balcón, con la mano en el pecho, entonó el himno nacional, un canto que movió fibras en el mundo que espera la libertad de Venezuela, un país que ha sufrido por décadas los episodios más oscuros de la historia política.

El mundo fue testigo del reencuentro de MCM con el pueblo venezolano y los líderes políticos que han hecho parte de su proceso. Machado fue recibida por el Comité Noruego del Nobel de Paz y su familia. Sus tres hijos, su madre y sus hermanas la esperaban con los brazos abiertos, después de muchos meses de angustia.

“Qué honor escuchar mi discurso en la voz de mi hija”: María Corina Machado celebra el Nobel de Paz 2025
RELACIONADO

“Qué honor escuchar mi discurso en la voz de mi hija”: María Corina Machado celebra el Nobel de Paz 2025

¿Cómo logró escapar María Corina Machado de Venezuela?

La prensa de Estados Unidos señala que María Corina Machado tuvo que tomar una lancha para salir de su país hasta Aruba. Carro, bote y avión serían los vehículos utilizados por María Corina Machado para poder llegar a Oslo, Noruega.

Según el Wall Street Journal, si la Nobel de paz salió de Caracas, habría tomado una de estas posibles rutas desde el pasado martes. Caracas - La Guaira, un trayecto de 30 kilómetros, aproximadamente 30 minutos por tierra, luego 50 millas náuticas en un bote secreto hacia Curazao. Allí habría tomado un eventual avión militar norteamericano hacia Oslo, Noruega.

La otra opción sería Caracas - Falcón, un recorrido de 400 kilómetros, aproximadamente, cuatro horas de trayecto por tierra, luego 30 millas náuticas en un bote secreto hacia Curazao y allí habría tomado el avión militar norteamericano hacia Oslo.

"Estaré en Oslo": así fue el contundente mensaje que envió María Corina Machado antes de partir
RELACIONADO

"Estaré en Oslo": así fue el contundente mensaje que envió María Corina Machado antes de partir

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Premio Nobel

En imágenes | Sigue la expectativa por el saludo de María Corina Machado en Oslo, Noruega

Venezuela

Atención | María Corina Machado habría llegado a Oslo contra viento y marea

México

Histórico: México avanza en la prohibición en el uso de vapeadores y cigarros electrónicos

Otras Noticias

Narcotráfico

Petro responde a Trump tras advertencia sobre Colombia y narcotráfico

El mandatario calificó como un acto de desinformación las palabras de Trump y advirtió que representan un irrespeto hacia la institucionalidad colombiana.

Navidad

Menú navideño 2025: cenas saludables para disfrutar sin excesos

Cena de Navidad saludable: estudios explican qué debe llevar el plato ideal este 2025.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 10 de diciembre

Liga BetPlay

El once ideal más costoso de la Liga BetPlay II-2025: Nacional domina el listado, según Transfermarkt

Enfermedades

Autoridades alertan el aumento de casos relacionados a la gripe H3N2 en Reino Unido