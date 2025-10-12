VIDEO | María Corina Machado reapareció en Oslo tras lograr escapar de Venezuela

A las 8:26 de la noche, hora Colombia, María Corina Machado reapareció en el Grand Hotel de Oslo, Noruega, para saludar al mundo entero que la esperaba en la ceremonia del Premio Nobel de Paz.

Siendo más de las 2:00 de la madrugada y con temperaturas muy bajas, la líder de la oposición venezolana bajó del balcón principal y se dirigió a las vallas de seguridad para abrazar a cientos de personas que la esperaban. Sus primeras palabras fueron:

Gracias, gracias, gracias.

Así fue la reaparición de María Corina Machado en Oslo

La Nobel de Paz, en su reaparición pública, llevaba una chaqueta negra, un jeans, y decidió abrazar a su gente, a quienes saludaba con emoción y les repetía: "¡Gracias!".

Desde el balcón, con la mano en el pecho, entonó el himno nacional, un canto que movió fibras en el mundo que espera la libertad de Venezuela, un país que ha sufrido por décadas los episodios más oscuros de la historia política.

El mundo fue testigo del reencuentro de MCM con el pueblo venezolano y los líderes políticos que han hecho parte de su proceso. Machado fue recibida por el Comité Noruego del Nobel de Paz y su familia. Sus tres hijos, su madre y sus hermanas la esperaban con los brazos abiertos, después de muchos meses de angustia.

¿Cómo logró escapar María Corina Machado de Venezuela?

La prensa de Estados Unidos señala que María Corina Machado tuvo que tomar una lancha para salir de su país hasta Aruba. Carro, bote y avión serían los vehículos utilizados por María Corina Machado para poder llegar a Oslo, Noruega.

Según el Wall Street Journal, si la Nobel de paz salió de Caracas, habría tomado una de estas posibles rutas desde el pasado martes. Caracas - La Guaira, un trayecto de 30 kilómetros, aproximadamente 30 minutos por tierra, luego 50 millas náuticas en un bote secreto hacia Curazao. Allí habría tomado un eventual avión militar norteamericano hacia Oslo, Noruega.

La otra opción sería Caracas - Falcón, un recorrido de 400 kilómetros, aproximadamente, cuatro horas de trayecto por tierra, luego 30 millas náuticas en un bote secreto hacia Curazao y allí habría tomado el avión militar norteamericano hacia Oslo.