Reconocida empresa colombiana lanzó alerta por videos fraudulentos creados con inteligencia artificial

Arturo Calle SAS lanzó una alerta pública tras detectar la circulación masiva de videos fraudulentos en redes sociales en los que se utiliza inteligencia artificial para recrear la imagen y la voz del reconocido empresario.

Según informó la compañía, este material engañoso busca promover supuestas oportunidades de inversión que no existen y que no tienen relación alguna con la organización.

¿Qué está pasando con los videos creados con inteligencia artificial?

En los últimos días, usuarios han reportado múltiples piezas audiovisuales donde se simula al fundador de la marca anunciando ofertas financieras de alto rendimiento.

La empresa aclaró que estos contenidos son completamente falsos y que se han creado con herramientas de IA capaces de imitar rostros y voces con gran precisión, una práctica que se ha vuelto más frecuente en esquemas de estafa digital.

Arturo Calle SAS reiteró que no participa ni ha autorizado ninguna invitación a invertir, promoción económica o captación de dinero por redes sociales, plataformas digitales o canales de mensajería.

Asimismo, señaló que la compañía no respalda estrategias que prometan ganancias rápidas o retornos garantizados, pues se trata de una señal típica de fraude.

¿Qué recomendaciones se deben seguir ante este tipo de suplantación?

La empresa hizo un llamado a la ciudadanía, clientes y medios de comunicación para actuar con cautela frente a este tipo de contenidos.

La primera recomendación es verificar la autenticidad de cualquier publicación que parezca provenir de figuras públicas o empresas reconocidas, especialmente si se relaciona con invitaciones económicas o solicitudes de datos.

También se pidió no interactuar con enlaces sospechosos ni entregar información personal o financiera en plataformas que carezcan de legitimidad.

Finalmente, la compañía invitó a los usuarios a denunciar formalmente estas publicaciones ante las autoridades competentes y reportarlas directamente en las redes sociales donde aparezcan.

La alerta refleja la creciente preocupación por el uso de la inteligencia artificial como herramienta para estafas, fenómeno que exige mayor educación digital y mecanismos de verificación por parte de los ciudadanos.