Economía

La estudiante que obtuvo el puntaje más alto en Saber 11 en Bogotá: ¿De qué colegio es?

Una joven de colegio público de Bogotá obtuvo 451 puntos en las pruebas Saber 11 de 2025, el puntaje más alto de la ciudad.

Ariana Vásquez, estudiante que obtuvo el puntaje más alto en Saber 11 en Bogotá
Foto: Secretaría de Educación

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
08:10 p. m.
A sus 18 años, Ariana Vásquez, estudiante del Colegio Campestre Jaime Garzón, se convirtió en un referente de disciplina y excelencia académica al obtener el mejor puntaje entre todos los colegios públicos de Bogotá en las pruebas Saber 11 de 2025.

Su resultado de 451 sobre 500 no solo la posiciona como una de las jóvenes más destacadas del país, sino que también le abrió las puertas a nuevas oportunidades educativas.

El reconocimiento a un esfuerzo familiar y académico

El anuncio de su logro llegó de una forma inesperada y emotiva, pues fue su novio el primero que le compartió la noticia, un gesto que Ariana recuerda con gratitud.

Minutos después, no dudó en contarles a sus padres, especialmente a su papá, a quien define como su “guía constante” y el principal motor de este triunfo.

“Estoy muy orgullosa de haber sacado 451/500 en el Saber 11. Agradezco esto a mi gran esfuerzo durante todo el tiempo en el colegio, pero además quiero agradecer inmensamente a mi papá por la gran dedicación que ha tenido conmigo y a mis profesores y compañeros del colegio”, afirmó la estudiante.

Junto a ella, otros nueve jóvenes de colegios públicos también fueron reconocidos y recibieron la beca Talentos y Capacidades Excepcionales de la Agencia Atenea, un apoyo clave para impulsar su formación profesional.

De Sumapaz a la universidad: un sueño que empieza a cumplirse

Ariana vive en el páramo de Sumapaz y destaca cómo la educación pública de Bogotá abrió puertas que jamás imaginó, como asistir a los laboratorios E-Lab, espacios de exploración científica que fortalecieron su vocación.

“Estos laboratorios me parece que tienen una gran organización y fueron de mucho provecho para mí y también para todos los estudiantes con los que asistí”, expresó.

Ahora, con la mirada puesta en el futuro, Ariana sueña con estudiar Ingeniería Agrícola o Ambiental y convertirse en un ejemplo para otros jóvenes del país. Para ella, continuar con la universidad “es el camino para cumplir los sueños y ser una persona realizada”.

