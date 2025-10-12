Autoridades alertan el aumento de casos relacionados a la gripe H3N2 en Reino Unido

El Reino Unido enfrenta una importante alza en el número de enfermedades relacionadas con la gripe tras confirmarse que los casos han llegado a triplicarse durante la última semana de noviembre. De esta manera, los especialistas han sugerido tomar medidas de prevención como el uso de mascarillas en entornos cerrados para evitar los contagios masivos.

Otras medidas de protección han llevado a que algunas escuelas reduzcan las jornadas académicas o a que los estudiantes tomen sus respectivas lecciones en línea ante el aumento de casos por la enfermedad.

Aumento en los casos de gripe en el Reino Unido

El aumento de estos casos se ha atribuido a la variante denominada como subclado K del virus H3N2. La situación ha llevado a la instauración de distintas medidas preventivas similares a las implementadas durante la pandemia por el Covid-19.

Así mismo, los hospitales del NHS han solicitado al personal médico y visitantes el uso constante de mascarillas durante su estadía en dichos centros médicos. No obstante, según portavoces internacionales, algunos expertos han criticado dichas declaraciones ya que estos mensajes podrían generar confusión en los ciudadanos al "socavar la confianza pública en las directrices oficiales".

“Una cosa que aprendimos de la COVID es lo importante que es que los mensajes de las autoridades sanitarias y los gobiernos sean claros y estén alineados. Cuando las personas reciben mensajes contradictorios, poco claros o contradictorios sobre consejos de salud, como cuándo usar mascarillas, esto puede generar confusión y debilitar los mensajes”, afirmó Simon Williams, científico del comportamiento e investigador de salud pública de la Universidad de Swansea para The Guardian.

Pese a las recomendaciones, el número de personas hospitalizadas por gripe sigue en aumento por lo que, según The Guardian, al menos seis hospitales del Reino Unido han hecho la recomendación de no acudir a raíz del aumento repentino de casos.

Medidas de prevención para evitar contagios

Según Rory Deighton, director de cuidados agudos de la Confederación del NHS, los ciudadanos pueden optar por implementar algunas medidas de protección como la vacunación, quedarse en casa al sentir síntomas y usar mascarilla al salir a ambientes exteriores.