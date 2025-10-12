CANAL RCN
Colombia

Petro responde a Trump tras advertencia sobre Colombia y narcotráfico

El mandatario calificó como un acto de desinformación las palabras de Trump y advirtió que representan un irrespeto hacia la institucionalidad colombiana.

diciembre 10 de 2025
08:54 p. m.
El presidente Gustavo Petro respondió durante el consejo de ministros a las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, y lo invitó a visitar Colombia para conocer de primera mano los esfuerzos contra el narcotráfico.

“Ya no espero que me inviten a Washington, sino que Trump venga a Colombia a ver qué son laboratorios de cocaína, cómo se destruyen nueve al día y cómo incautamos drogas por decenas de toneladas todos los días”, afirmó el mandatario.

Presidente Petro defendió el derecho a discrepar las políticas de Estados Unidos

Petro calificó como un acto de desinformación las palabras de Trump y advirtió que representan un irrespeto hacia la institucionalidad colombiana: “Esa desinformación terrible hacia el presidente de los Estados Unidos lo lleva a frases y acciones que no se pueden ejercer sobre un presidente elegido democráticamente por la mayoría de la sociedad colombiana. Así se irrespeta esa Colombia”.

El jefe de Estado colombiano defendió su derecho a discrepar de las políticas estadounidenses en temas como Palestina, migración, Caribe, Venezuela y la eficacia de la lucha contra las mafias. “En una democracia global tengo derecho a expresarlas y controvertir. Si me demuestran con datos mi equivocación, puedo corregir”, agregó.

La advertencia de Trump a Colombia en su ofensiva contra el narcotráfico

Las declaraciones de Petro se produjeron tras la rueda de prensa en la que Donald Trump, consultado sobre si consideraba sostener conversaciones con los presidentes de México y Colombia en el marco de su ofensiva contra el narcotráfico, advirtió: “Colombia produce mucha droga, tienen fábricas donde producen cocaína y la venden directamente a Estados Unidos. Así que más le vale que se dé cuenta o será el siguiente”, advirtió.

El cruce de mensajes refleja las tensiones entre ambos gobiernos y abre un nuevo capítulo en la relación bilateral, marcada por diferencias en torno a la estrategia antidrogas y la cooperación internacional frente al crimen organizado.

