Menú navideño 2025: cenas saludables para disfrutar sin excesos

Cena de Navidad saludable: estudios explican qué debe llevar el plato ideal este 2025.

Menú navideño 2025: cenas saludables para disfrutar sin excesos
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
08:50 p. m.
En 2025, muchas familias buscan reinventar la tradición navideña integrando una cena de Navidad saludable que combine sabor, festividad y bienestar.

Con la correcta planificación y elecciones inteligentes, la velada puede convertirse en una celebración nutritiva y memorable, sin sacrificar el gusto ni las tradiciones festivas.

¿Cómo lograr una cena de Navidad saludable sin renunciar al sabor?

Los expertos en nutrición coinciden en que la clave está en priorizar alimentos naturales y equilibrar los grupos nutricionales.

Según guías como “El Plato para Comer Saludable”, lo ideal es que cada comida incluya vegetales, proteínas magras y cereales integrales.

Para la cena navideña, se recomienda optar por preparaciones ligeras: asados al horno, pescados al vapor o plancha, guisos con verduras y legumbres, en lugar de frituras o carnes grasosas.

Una combinación inteligente puede ser un plato de proteína magra (como pescado o pollo), acompañado de una ensalada abundante o verduras rostizadas, y guarniciones integrales o de legumbres.

Para el postre, la sugerencia de nutricionistas es priorizar frutas de temporada o postres ligeros, reduciendo azúcares y grasas saturadas.

Controlar las porciones y evitar excesos también es fundamental: usar platos más pequeños ayuda a no sobrecargar el organismo.

Finalmente, mantener una buena hidratación, evitar el abuso de bebidas alcohólicas y ofrecer alternativas como agua o infusiones naturales puede marcar la diferencia en la digestión y bienestar general.

¿Por qué la moderación y el equilibrio son clave incluso en Navidad?

Además de favorecer la digestión y prevenir malestares digestivos, una cena bien pensada ayuda a mantener el bienestar general —especialmente importante en una época donde las comidas abundantes y los excesos son comunes.

Expertos en salud recomiendan no saltarse comidas durante el día para evitar llegar con demasiado apetito a la cena festiva.

Las celebraciones no deben convertirse en excusa para abandonar hábitos saludables. Por el contrario, pueden ser una oportunidad para demostrar que comer bien también puede ser una experiencia agradable y nutritiva.

Estudios recientes incluso exploran cómo un menú óptimo puede lograrse con planificación inteligente, cuidando nutrientes esenciales sin que el costo se dispare.

Incluir vegetales, proteínas magras, cereales integrales y beber agua o bebidas saludables, en lugar de refrescos o alcohol en exceso, contribuye al bienestar del cuerpo y favorece una mejor digestión. Esta alternativa es especialmente relevante para quienes desean disfrutar de las fiestas sin cargar con culpa ni problemas digestivos al día siguiente.

